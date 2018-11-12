Стартует новый сезон конкурса литературного творчества студентов и школьников "БрамаМар"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует новый сезон Республиканского конкурса литературного творчества студентов и школьников "БрамаМар", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Конкурс литературного творчества "БрамаМар" традиционно проводится в два этапа. Во время первого, заочного, студенты присылают свои произведения в соответствии с номинациями (проза, поэзия, критика, перевод, драматургия, детская литература) на электронный адрес конкурса с 1 декабря этого года по 28 февраля 2019-го. К участию принимаются произведения, которые ранее нигде не публиковались и не участвовали в других конкурсах. Финалистов определят известные белорусские литераторы и преподаватели факультета журналистики БГУ. Во время второго очного этапа финалисты получат литературные задания, по результатам которых и определится победитель в каждой номинации.

В очередной раз пройдет и конкурс "БрамаМар-юни" для школьников. Юные литераторы могут попробовать свои силы в номинациях "Проза" и "Поэзия", выслав свои работы на электронный ящик bramamarUni@gmail.com.

"БрамаМар" организуется на факультете журналистики БГУ с 2010 года. Лучшие произведения финалистов-студентов будут опубликованы на страницах журнала "Маладосць", а школьников - "Бярозкі".

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства информации.

Учредителями конкурса выступают Мининформ, факультет журналистики БГУ, РИУ "Издательский дом "Звязда ", редакции журналов "Маладосць" и "Бярозка", издательство "Мастацкая літаратура". Партнеры - Национальный институт образования, издательства "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Четыре четверти", "Народная асвета".-0-