Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио объявляет второй тур IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"16 и 17 апреля в Большой студии Дома радио профессиональное жюри посмотрит и прослушает видеовыступления конкурсантов. Прослушивание впервые пройдет дистанционно и будет максимально приближено к условиям живого", - рассказали в пресс-службе.

Всего в адрес организаторов поступило около 400 заявок. К участию во втором туре конкурса допущены 243 конкурсанта (197 солистов и 46 коллективов). В номинации "Эстрадный вокал" - 92 участника и 18 ансамблей, в номинации "Инструментальная музыка" - 78 сольных исполнителей и 18 ансамблей, в фольклорной номинации "Наследие" - 27 юных артистов и 10 ансамблей.

По итогам второго тура профессиональное жюри во главе с председателем, народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным, определит финалистов - участников третьего, завершающего, этапа конкурса. Планируется, что финалистов жюри прослушает индивидуально в Большой студии Дома радио с 20 по 24 апреля. О времени живого прослушивания каждый участник будет проинформирован заранее. Нынешний конкурс Первый национальный канал Белорусского радио посвящает 75-летию Великой Победы - эта тема стала для юных участников ориентиром для выбора той или иной конкурсной композиции.

Все новости конкурса "Маладыя таленты Беларусі", а также итоги туров размещаются на сайте Первого национального, на официальных страницах канала в социальных сетях и в Telegram-канале. В радиоэфире на Первом национальном о ходе конкурса по воскресеньям в 9.05 рассказывает одноименная программа. В ней прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зинаида Куприянович и другие. По итогам конкурса 2019-го года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. -0-