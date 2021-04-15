15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Сегодня завершается прием вторых конкурсных выступлений участников X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Завтра, 16 апреля, жюри приступит к просмотру и обсуждению видеозаписей в рамках II тура музыкального состязания. Между тем в стенах Дома радио состоялось организационное собрание экспертной коллегии во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным и подведение итогов I тура", - рассказали в пресс-службе.

В I туре жюри, изучив все 632 поданные заявки, выбрало 389 участников (в том числе коллективы), каждый из которых представит в полуфинальном этапе по одному произведению на свой выбор - обязательно в живом исполнении и в соответствии с заявленной номинацией. Как единогласно подчеркивает экспертная коллегия, в нынешнем году конкурсная гонка отмечается особенно высоким уровнем исполнительского мастерства участников во всех 9 разножанровых номинациях. К слову, состав жюри юбилейного конкурса объединяет экспертов из всех музыкальных направлений проекта. Оценивают участников опытные артисты эстрады и театра, руководители известных музыкальных коллективов, научные сотрудники профильных учреждений образования.

Председатель жюри радиоконкурса, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа" Леонид Захлевный признался, что в I туре особое внимание уделил своей любимой фольклорной номинации "Наследие". "В целом все участники меня порадовали. Особенно отмечу, что в этом году очень много акапельного пения, а это, пожалуй, самый сложный жанр. Приятно, что за него берутся ребята возраста 12 лет, ведь немногие взрослые артисты способны его исполнить. Признаюсь честно, объем заявок был феноменальный, но я давал шанс многим, даже несмотря на ошибки. Во II туре конкуренция будет еще серьезнее, и здесь действительно придется быть безупречным", - сказал он.

Доцент Белорусской государственной академии музыки, лауреат международных конкурсов Вероника Сахарова по итогам I тура отметила достойный уровень интерпретаторского мастерства многих участников. "Обычно на подобных конкурсах на первых этапах отсеиваются больше половины претендентов, но уровень подготовки ребят в этом году настолько высок, что мы действительно дали шанс многим. Существует множество различных международных конкурсов, но планка проекта "Маладыя таленты Беларусі" привлекает участников попробовать свои силы именно в нем", - подчеркнула она.

Как добавила член жюри доцент БГАМ Светлана Ситникова, видно, что ребята соскучились по творческим состязаниям и по проекту в частности. "К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но мы получили огромное удовольствие пусть от заочной, но все-таки встречи с юными музыкантами. Особенно приятно, что в I туре конкурс начался с исполнения белорусских произведений - мы услышали не только их новое прочтение, но и увидели единство белорусского народа", - констатировала член жюри.

В пресс-службе напомнили, что следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире Первого национального канала Белорусского радио, на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1", а также в информационных выпусках Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.-0-