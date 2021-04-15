ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 15 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:34 Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" Культура
19:16 Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС Экономика
19:09 Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС Экономика
18:55 ФОТОФАКТ: В Бресте стартовали открытые республиканские соревнования по гребле Спорт
18:53 Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран В мире
18:43 Нотариусы Ленинского и Фрунзенского районов Минска 16 апреля дадут бесплатные консультации Общество
18:37 БРПО приглашает ребят снять пионерский TikTok Общество
18:36 В Барановичах обвиняемый, бросивший в сотрудника ОВД фрагмент плитки, приговорен к 3,5 года колонии Происшествия
18:29 Возвращенные в Беларусь книги и письма Хрептовичей представлены в НББ Культура
18:25 Мясникович: в 2020 году удалось ликвидировать максимальное число барьеров в ЕАЭС Экономика
18:19 В Круглянском районе парень до смерти избил местного жителя Происшествия
18:16 Реализация стратегии-2025 даст прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5% - Мясникович Экономика
18:07 Рабочая группа приступила к разработке сценариев прогноза соцэкономразвития на 2022-2024 годы Экономика
18:01 Мошенники заставили витебчанку взять три кредита на Br16 тыс. Происшествия
17:59 В Витебске обсудили судьбу руин Большой Любавичской синагоги Регионы
17:55 Госсекретарь Совбеза посетил пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск" Общество
17:54 Четырех мужчин подозревают в нападении на молодого человека в Ивацевичах Происшествия
17:52 Исаченко - участникам проекта "ШАГ": все великие вещи начинаются с любви к Родине Регионы
17:50 Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов Общество
17:48 В ЕАЭС обсуждают создание автономной платежной системы - Мясникович Экономика
17:46 Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки в центре Гродно Происшествия
17:38 Мясникович: негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран ЕАЭС постепенно ослабевает Экономика
17:34 Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусом - посольство Китая в Беларуси Общество
17:28 БГУ проведет для школьников Вилейского района акцию "Университет - твой шаг в будущее" Регионы
17:23 Главам государств в мае представят пакет изменений в Договор о ЕАЭС Политика
17:15 МВД вычислило очередного интернет-подстрекателя к насилию Происшествия
17:11 Порядок предоставления услуг по денежным переводам скорректировали в Беларуси Экономика
17:09 Изменения в Кодекс об образовании будут обсуждаться с профессионалами в регионах - Карпенко Общество
16:56 Совмин установил временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и гречихи Экономика
16:54 Послы Беларуси и Швеции в РФ констатировали интерес к реализации совместных проектов Политика
Все новости
Все новости
Культура
15 апреля 2021, 19:34

Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

Фото tvr.by
Фото tvr.by

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Сегодня завершается прием вторых конкурсных выступлений участников X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Завтра, 16 апреля, жюри приступит к просмотру и обсуждению видеозаписей в рамках II тура музыкального состязания. Между тем в стенах Дома радио состоялось организационное собрание экспертной коллегии во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным и подведение итогов I тура", - рассказали в пресс-службе.

В I туре жюри, изучив все 632 поданные заявки, выбрало 389 участников (в том числе коллективы), каждый из которых представит в полуфинальном этапе по одному произведению на свой выбор - обязательно в живом исполнении и в соответствии с заявленной номинацией. Как единогласно подчеркивает экспертная коллегия, в нынешнем году конкурсная гонка отмечается особенно высоким уровнем исполнительского мастерства участников во всех 9 разножанровых номинациях. К слову, состав жюри юбилейного конкурса объединяет экспертов из всех музыкальных направлений проекта. Оценивают участников опытные артисты эстрады и театра, руководители известных музыкальных коллективов, научные сотрудники профильных учреждений образования.

Председатель жюри радиоконкурса, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа" Леонид Захлевный признался, что в I туре особое внимание уделил своей любимой фольклорной номинации "Наследие". "В целом все участники меня порадовали. Особенно отмечу, что в этом году очень много акапельного пения, а это, пожалуй, самый сложный жанр. Приятно, что за него берутся ребята возраста 12 лет, ведь немногие взрослые артисты способны его исполнить. Признаюсь честно, объем заявок был феноменальный, но я давал шанс многим, даже несмотря на ошибки. Во II туре конкуренция будет еще серьезнее, и здесь действительно придется быть безупречным", - сказал он.

Доцент Белорусской государственной академии музыки, лауреат международных конкурсов Вероника Сахарова по итогам I тура отметила достойный уровень интерпретаторского мастерства многих участников. "Обычно на подобных конкурсах на первых этапах отсеиваются больше половины претендентов, но уровень подготовки ребят в этом году настолько высок, что мы действительно дали шанс многим. Существует множество различных международных конкурсов, но планка проекта "Маладыя таленты Беларусі" привлекает участников попробовать свои силы именно в нем", - подчеркнула она.

Как добавила член жюри доцент БГАМ Светлана Ситникова, видно, что ребята соскучились по творческим состязаниям и по проекту в частности. "К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но мы получили огромное удовольствие пусть от заочной, но все-таки встречи с юными музыкантами. Особенно приятно, что в I туре конкурс начался с исполнения белорусских произведений - мы услышали не только их новое прочтение, но и увидели единство белорусского народа", - констатировала член жюри.

В пресс-службе напомнили, что следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире Первого национального канала Белорусского радио, на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1", а также в информационных выпусках Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс радио
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото НББ Возвращенные в Беларусь книги и письма Хрептовичей представлены в НББ
Оксана Манчук на фоне проекта "Вавилон" ФОТОФАКТ: Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже
Фото из архива Литературный музей Богдановича реализует несколько международных проектов
На выставке Выставка группы эстонских художников открывается в Витебске
Фото из архива Церемония прощания с Леонидом Борткевичем пройдет 15 апреля
Кадр из фильма Отреставрированный фильм "Иди и смотри" выйдет в России в повторный прокат
Главное
Фото из архива Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан
Кочанова: пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях
ЖК Minsk World: подарите ребенку счастливое детство!
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусом - посольство Китая в Беларуси
Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов
Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС
В Беларуси регулируются цены на 55% товаров - МАРТ
Исаченко - участникам проекта "ШАГ": все великие вещи начинаются с любви к Родине
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о туризме и адвокатской деятельности
Изменения в Кодекс об образовании будут обсуждаться с профессионалами в регионах - Карпенко
Порядок предоставления услуг по денежным переводам скорректировали в Беларуси
Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки
Природа не любит пустоты, после COVID-19 может прийти что-то новое - профессор
Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже
МВД вычислило очередного интернет-подстрекателя к насилию
ВВС и ПВО РФ и Беларуси летом приступят к совместному дежурству на белорусском аэродроме
В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора - Каллаур
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.