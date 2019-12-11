Статус историко-культурной ценности получит феномен "Паўлінкі" Купаловского театра

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус историко-культурной ценности получит театральный феномен спектакля "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы. Такое предложение сегодня поддержала Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры, сообщили БЕЛТА в Минкульте.

Статус историко-культурной ценности получат также традиция весенних хороводов на Пасху и на пасхальной неделе, а также проводов зимы в деревне Пинковичи Пинского района, колядный обряд "Конікі" в Давид-Городке Столинского района Брестской области.

Кроме того, государственный список историко-культурных ценностей пополнят традиции приготовления уникального торта банкухи в городском поселке Порозово Гродненской области и создания ковров - картин из соломки на черном полотне. Технологию сохранили в деревне Рухово, агрогородке Положевичи и Старых Дорогах Минской области.

Таким образом, список пополнится пятью новыми ценностями. Произойдет этого после того, как соответствующее решение примет Минкульт.-0-