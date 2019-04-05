Статус культурной столицы СНГ поспособствует большей узнаваемости Бреста в мире - Рогачук

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Статус культурной столицы Содружества 2019 года будет способствовать большей узнаваемости Бреста в мире. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда в 2017 году узнали о статусе культурной столицы СНГ, восприняли это как хороший аванс, подарок городу к его тысячелетию. Международные мероприятия логично накладываются на городские - эта синергия даст хороший результат", - сказал Александр Рогачук. Он добавил, что мероприятия подобного формата являются отличной площадкой для продвижения города. "Если город узнаваем, ассоциируется на постсоветском пространстве как культурная столица, уверен, что он априори более интересен для инвесторов, туристов. Для нас этот высокий статус - почетная миссия", - подчеркнул он.

Почетное звание культурной столицы СНГ в 2018 году носил армянский Горис. Сегодня он передаст эстафету Бресту. В городе в течение года планируется провести более 30 крупных культурных мероприятий с участием представителей стран Содружества. "Наша национальная культура имеет высокие достижения, неповторимость. Не сомневаюсь, что она будет интересна партнерам из СНГ. И мы сможем познакомиться с культурой стран Содружества, открыть для себя новые таланты", - отметил мэр Бреста.

Во время торжественного открытия акции "Брест - культурная столица Содружества 2019" будут апробированы некоторые концертные номера и постановки, которые войдут в программу главного мероприятия по празднованию юбилея города. "Будут задействованы и белорусские, и зарубежные артисты. Мероприятия тысячелетия не должны быть местечковыми. У нас 32 города-побратима. Предполагаем, что каждый из них сможет подарить нам на юбилей культурную программу", - рассказал Александр Рогачук.

Председатель Брестского горисполкома принял участие в круглом столе "Интеграция национальных культур в современном мире", который открыл программу международной акции.-0-