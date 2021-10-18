Стельмах: книжные выставки всегда притягательны для посетителей

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжные выставки всегда притягательны для посетителей, заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Книжные выставки притягательные везде, где они проходят. Мне в сентябре удалось побывать на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Было приятно, что белорусский стенд быстро пустел, потому что его организаторы взяли с собой много детской литературы. Именно наша детская литература была очень востребована в российской столице", - рассказала Елена Стельмах.

В Минске с 20 по 24 октября пройдет выставка-ярмарка "Книжная осень в столице", где будет представлена продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания.

"На протяжении года выходят новые издания, и, конечно, каждому автору хочется их презентовать. Появление новой площадки в ТЦ "Столица" для нас интересно, и мы при возможности примем там самое активное участие. Приглашаем всех писателей со всей республики. Очень приятно, что будут презентоваться те издания, которые только что вышли. Встреча будет интересной не только с новой книгой, но и с автором, который будет ее представлять. Участие авторов расписано по дням. Запланированы также автограф-сессии", - добавила первый зампредседателя Союза писателей Беларуси.-0-