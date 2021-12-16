Стельмах рассказала о поддержке молодых писателей в Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах рассказала сегодня журналистам, как поддерживают юные литературные таланты Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Юные писатели - будущее нашей страны, и, конечно, многое зависит от нас, взрослых: заметим ли те звездочки, которые потом загорятся на небосводе, - сказала Елена Стельмах. - Для нас, писателей, крайне важно, чтобы в литературе была преемственность поколений. Мы знаем, что отечественная литература складывается на основе национального наследия, традиций, патриотизма. Была и остается важной тема Великой Отечественной войны. Хочется, чтобы эта традиция в писательстве продолжалась".

По ее словам, Союз писателей активно поддерживает юные таланты и предлагает им участвовать в литературных конкурсах, которые помогают раскрыть творческий потенциал. "В нашей стране уже около семи лет существует республиканский конкурс юных читателей "Живая классика". Буквально с начала нового года начнется творческий сезон, движение в школах, когда дети начнут выбирать произведения для участия. На примере этого конкурса мы видим таланты детей, как они тянутся к литературе, как умеют говорить, читать стихотворения на белорусском языке. Нас очень радует, что родной язык звучит из их уст натурально, что наши последователи преданны ему", - добавила она.

Елена Стельмах обратила внимание на конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы", который проходит раз в два года. "Совсем недавно были подведены его итоги. Нам всегда приятно видеть представителей из разных уголков России и Беларуси. В качестве поддержки юных талантов по итогам конкурса издается альманах, в который входят произведения победителей", - добавила она.

Кроме того, заместитель председателя Союза писателей Беларуси отметила: впервые на книжной выставке прошел конкурс "ЛитUp". "Организаторы тогда говорили, что финалисты этого конкурса смогут издать свою книгу. Было приятно узнать, что в "Народнай асвеце" отметили молодую писательницу, и ее произведения будут включены в сборник, который выйдет в следующем году", - заключила Елена Стельмах.-0-