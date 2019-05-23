Стенд с белорусскими изданиями презентовали на Варшавской книжной ярмарке

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра информации Игорем Бузовским презентовала национальный стенд на Варшавской книжной ярмарке, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
На стенде "Кнігі Рэспублікі Беларусь" представлены новинки издательств "Беларусь", "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки", "Вышэйшая школа", "Народная асвета", "Мастацкая літаратура", "Белорусская наука", издательского дома "Звязда". Издания выпущены к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и к II Европейским играм. Продемонстрированы и литературно-художественные журналы "Полымя", "Нёман", "Маладосць", газета "Літаратура і мастацтва" с переводами с польского языка.
Презентация прошла с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева.
На полях книжного форума планируются переговоры по вопросам реализации печатной продукции, а также по рассмотрению возможности совместных издательских проектов с руководителями польского филиала компании Lagardere Travel Retail и Института книги. Намечены встречи с представителями польских издательств, специализирующихся на выпуске учебной и учебно-методической литературы, для ознакомления и изучения опыта польских коллег по созданию учебников и учебных пособий для дошкольного образования, средней, специальной, высшей школы, а также электронных книг и мультимедийных продуктов в издательском деле.
Варшавская книжная ярмарка проходит с 23 по 26 мая на Национальном стадионе. Программа ярмарки включает несколько сотен мероприятий: фестивали, конференции, встречи, дебаты, семинары, уроки литературы и истории, аттракционы для детей, художественные и литературные мероприятия, конкурсы.-0-
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