Стенды с утраченными памятниками архитектуры появились в Могилеве

22 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилеве на месте исчезнувших памятников архитектуры появились стенды с их фотографиями и описанием. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

"Идея таким образом воссоздать утраченные памятники архитектуры принадлежит выпускникам нашей школы инициатив "Теплица". Горожане приходят к нам с разными идеями, и если они интересные - мы помогаем реализовать их. Так получилось с проектом "Подых мiнулага", - отметил он.

На данный момент в центре города установлено семь стендов. Самым первым указателем стал стенд по улице Первомайской, д.29 на месте собора святого Иосифа. Другие разместились на ул. Первомайской, д. 8, 10 (костел св. Франциска Ксаверия, с середины XIX века - Воскресенская православная церковь); ул. Болдина, д.3 (Фарный костел); ул. Первомайской, д.1 (Богоявленская церковь Братского монастыря); Архиерейском валу, д.3 (Спасо-Преображенский собор); Пушкинском проспекте, рядом с мостом (Троицкая церковь); ул. Большой Гражданской, д.3 (Холодная синагога). "Места их установки выбраны не случайно. Именно там в свое время находились архитектурные доминанты нашего города. Уже сейчас мы можем сказать, что такие исторические справки интересны не только туристам, но и горожанам. Пока шла установка, люди подходили, читали. И вероятно, кто-то благодаря проекту откроет для себя совсем другой Могилев", - отметил Юрий Стукалов.

На установленных стендах есть фотографии архитектурного сооружения, историческая справка (на белорусском и английском языках) и QR-код, считав который можно попасть на страничку с более подробным описанием исчезнувшего исторического памятника.

В реализации этой идеи приняло участие большое количество людей. "На воплощение ушло почти 8 месяцев. Деньги собирали на краудфандинговой платформе, помогли спонсоры. Проект поддержал Могилевский горисполком - помогли с установкой. Сотрудники Музея истории Могилева оказали помощь в составлении исторических текстов и определения точного места, где были здания. Меценат Олег Лисовский предоставил нам из своей коллекции уникальные фотографии для иллюстрации стендов. Проект "Подых мiнулага" - яркий пример того, как над интересным и полезным предложением трудился почти весь город", - поделился организатор.-0-