Стипендиаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи в мюзикле "Динь-дон, я ваша мама!"

Театр эстрадной песни "Сябрынка" Дворца культуры Минского автозавода, удостоенный стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, открыл новогодний блок показов мюзикла-сказки "Динь-дон, я ваша мама!".

Премьерный спектакль – совместный проект театральной компании "МюзикЛэнд" и Дворца культуры Минского автозавода, в котором участвуют талантливые дети "Сябрынкі" и профессиональные актеры. В труппе мюзикла — звезды театра и кино во главе с Вероникой Пляшкевич и заслуженным артистом Республики Беларусь Сергеем Чекересом. Юным исполнителям, занятым в спектакле, от 6 до 16 лет и многие из них – лауреаты международных вокальных конкурсов. Так что маленькие зрители увидят на сцене своих ровесников и попадут в мир героев, близких себе по духу.

Мюзикл создан по мотивам знаменитой киносказки "Мама" с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. В 1976 году история о Волке, обманом выкравшем у Козы ее детей, ожила на экране, а песни из этой киноленты стали настоящими хитами на все времена! Рефрен "Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе" по сей день звучит с телеэкранов, больших сцен и даже на уроках музыки…

Совместная работа советских, французских и румынских кинематографистов в непривычном тогда еще для отечественного зрителя жанре мюзикла оказалась популярной. Фильм вышел на трех языках и стал особенно любимым в Норвегии, где его регулярно показывают накануне Рождества.

Новое театральное прочтение старой сказки – это все музыкальные хиты в современной аранжировке, динамичное действие с яркими массовыми номерами и виртуозной завораживающей хореографией. Публику ждет волшебная праздничная атмосфера с очаровательными, достойными зрительской любви персонажами.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького Вероника Пляшкевич отмечает, что именно на юных артистах лежит большая доля ответственности за происходящее на сцене: "Дети работают наравне с взрослыми, премьерным показам предшествовал долгий репетиционный процесс, ведь у нас два состава исполнителей, а младшим артистам нужно больше времени, чтобы зафиксировать свои роли. Для многих детей из "Сябрынкі" наш мюзикл стал первым опытом работы именно на театральной сцене, им пришлось осваивать мастерство актера и удалось им это просто замечательно".

По словам руководителя Театра эстрадной песни "Сябрынка" Татьяны Трухан, работа в спектакле "Динь-дон, я ваша мама!" – это еще одна возможность для коллектива повысить свой профессиональный уровень. В дальнейших планах "Сябрынкі" – участие в музыкальной сказке "Новогодний звездопад" на Октябрьской площади в рамках городских праздников, а также выступление на Рождественском турнире любителей хоккея на призы Президента Республики Беларусь.

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