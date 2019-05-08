Сто историй расскажут в Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К своему 100-летию музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля приготовил для гостей Ночи музеев (18 мая) во Дворце Румянцевых и Паскевичей сразу 100 историй, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Забавные и серьезные, загадочные и интригующие, правдивые и не очень, с нотками ностальгии и современности, музейные истории наполнят каждый зал, каждое произведение искусства, они будут в квестах, арт-занятиях, играх, мастер-классах, танцах и музыке.

Первая история зазвучит уже на пандусе дворца. О том, как в Гомельском парке появилась единственная в своем роде сирень, повествует Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

В "Танцевальную и100рию" с сиреневым балом и зажигательной сальсой погрузит колонный зал. Здесь предложат разучить полонез, польку, вальс, бачату, руэду, реггетон. Хореографические тайны раскроют студии ирландского и исторического танца "Кружево шагов" и социальных танцев Cayo Largo.

Зал торжественных приемов станет местом "Модных и100рий" с сагой о завитках и локонах, которую создадут виртуозы гребня и плойки из Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания. Здесь же научат под руководством мастеров хэнд-мейда создавать украшения и другие аксессуары.

Музыкально-театрализованную историю "Она слезам не верит, или Новый взгляд на синтез искусств" в Белой гостиной расскажут поэт Ева Инолпу и композитор Александр Софикс.

"Мезозойские и100рии" нужно будет разгадать на детском игровом проекте "Планета динозавров". Ребят и взрослых ожидают прогулки с древними звероящерами, охота на диплодока, кормление тираннозавра, бои динозавров без правил и многое другое.

Выставочный проект "Временные трещины" подарит возможность увидеть прошлое залов дворца, словно сквозь внезапно разошедшуюся по швам ткань времен. Смотреть рекомендуют предельно внимательно, иначе не получится закончить квест "Запутанная и100рия".

Немало интересных и познавательных локаций предложат фельдмаршальский и аудиенц-зал, а также выставочные проекты. Например, "Эпохальные и100рии" зазвучат на международной выставке "Братья Ткачевы. Начало пути". Здесь знаковые исторические события зашифруют в тематической викторине, а для детей организуют арт-лужайку "Все мы родом из детства" со старыми добрыми советскими сказками и ожившими благодаря театру-студии "Классик" бронзовыми скульптурами. О том, как спасают и возвращают к жизни музейные шедевры, продемонстрируют реставраторы в "И100риях о втором рождении".

Начнется Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей в 18.00.-0-