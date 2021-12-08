Столетие Национальной библиотеки Беларуси внесли в список памятных дат ЮНЕСКО

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о внесении столетия Национальной библиотеки Беларуси в список памятных дат было принято на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В календарь мероприятий на 2022-2023 годы вошли 67 наиболее важных событий со всего мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НББ.

"Вхождение в календарь ЮНЕСКО подтверждает значимый вклад библиотеки в развитие мировой культуры, популяризации деятельности организации. Такое сотрудничество способствует интеграции нашей библиотеки в мировое сообщество и позволит обогатить деятельность библиотеки по сохранению и использованию национального культурного достояния", - подчеркнули в учреждении.

Столетний юбилей со дня основания "алмаз знаний" отметит в следующем году 15 сентября.-0-