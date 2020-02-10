Столетний юбилей УНОВИСа отметят выставкой в Музее истории белорусского кино

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ преподавателей и студентов кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств "УНОВИС P.S." откроется 14 февраля в выставочном зале Музея истории белорусского кино - филиале Национального исторического музея. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

2020 год ознаменован важным событием - 100-летием творческого объединения УНОВИС, созданного Казимиром Малевичем, педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища. Появление творческого объединения стало одной из отправных точек развития новаторских направлений искусства ХХ столетия, а его основатели прославили Беларусь во всем мире. "Во время празднования юбилея кафедра графического дизайна Белорусской государственной академии искусств представляет выставку "УНОВИС P.S". Послесловие к УНОВИСу здесь понимается как бесконечный процесс его развития, новаторская сила которого является мощной отправной точкой для вдохновения новых поколений художников и дизайнеров", - рассказали в музее.

На выставке можно будет увидеть проекты, посвященные юбилейной дате, а также работы, в которых можно проследить развитие традиций УНОВИСа в графическом дизайне, их трансформацию в связи с инновационными технологиями и идеями. В экспозиции будут представлены плакаты, графика, фотографика, шрифтовые гарнитуры и др. Преподаватели и студенты покажут свои работы в контексте учебного процесса и диалога "преподаватель-студент".

Открытие проекта приурочено к дате принятия названия объединения УНОВИС в Витебске - 14 февраля 1920 года. Во время работы выставки пройдет ряд тематических мероприятий, в числе которых лекции, круглый стол и показ нового документального фильма об УНОВИСе.

Мероприятие проводится в партнерстве с Белорусским союзом дизайнеров и Белорусским общественным объединением фотографов. Посетить выставку можно по 8 марта.-0-