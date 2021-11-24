Страны ЕАЭС намерены сотрудничать в сфере кинематографии

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены сотрудничать в сфере кинематографии, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об административном сотрудничестве в сфере кинематографии, - сказала Ия Малкина. - Документ разработан в целях обеспечения сотрудничества между регуляторами функционирования единого рынка услуг в этой сфере. В нем определены перечень сведений, содержание и цели запроса регуляторов о предоставлении информации и порядок его исполнения".-0-