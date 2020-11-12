Сценическую версию повести "Олеся" представили в Брестском театре драмы

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялась премьера спектакля "Олеся" по одноименной повести Александра Куприна, передает корреспондент БЕЛТА.

Оригинальную инсценировку классического произведения написал главный режиссер театра Тимофей Ильевский. Жанр спектакля - "полесское наваждение" - по словам главрежа, определился в последние дни работы над постановкой. "Мы знали, куда идем, но не знали, как это называется, а когда все собрали, поняли, что это "полесское наваждение", - пояснил он. Работа над спектаклем шла полгода и потребовала немало сил всей труппы, тем более что и в начале творческого процесса, и в конце вмешалась пандемия. "Буквально за два дня до премьеры нам пришлось вводить в спектакль двух актеров взамен заболевших. Поэтому все висело на волоске", - признался режиссер-постановщик.

Содержание повести известно многим еще со школы. Сам Куприн считал "Олесю" одним из лучших своих произведений. Действие спектакля разворачивается в глухой деревушке Переброд на Полесье, куда из Санкт-Петербурга на целых шесть месяцев приехал по служебным делам молодой рассказчик (артист Алексей Щербаков). Он мается от скуки, удивляется странным обычаям несловоохотливых и суеверных крестьян. Деревенская жизнь Ивана Тимофеевича обретает новые краски после знакомства с ведьмой Мануйлихой (заслуженная артистка Беларуси Тамара Левчук) и ее внучкой Олесей (артистка Дарья Старосотникова). В спектакле затронуты глубинные страхи людей перед неведомым, с особым трагизмом показана история любви главных героев, разделенных непреодолимыми противоречиями.

Сценическая версия "Олеси" получилась масштабной, красочной, с национальным колоритом. В постановке занят почти весь актерский состав, в ней много народных песен, танцев, обрядов. Над великолепными декорациями и костюмами поработал художник Николай Полторака. "Пластические сцены - заслуга артистки Ольги Жук. В общем-то, она работала над этим спектаклем практически как второй режиссер, а иногда и как первый, когда мы делали массовые сцены. Мне кажется, они удались", - поделился мнением Тимофей Ильевский.

Спектакль идет в двух действиях, возрастное ограничение 16+. Второй показ "Олеси" в Брестском академическом театре драмы состоится 25 ноября. Пришедшие на спектакль зрители должны будут соблюдать масочный режим, а также социальное дистанцирование.-0-

Фото Вадима Якубёнка