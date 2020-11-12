Сценическую версию повести "Олеся" представили в Брестском театре драмы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:03 В Беларуси в новой пятилетке планируют построить 64 молочно-товарные фермы Экономика
21:58 Футболисты Северной Македонии впервые пробились в финал чемпионата Европы Спорт
21:52 Аграриям осталось убрать 1% сельхозкультур - Крупко Экономика
21:44 Российские миротворцы вошли в Степанакерт В мире
21:39 Космонавт Новицкий рассказал о подготовке к новому полету Общество
21:27 Хоккеисты минской "Юности" обыграли оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:11 Белоруска Инна Савенко заняла 5-е место на ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
21:02 Сценическую версию повести "Олеся" представили в Брестском театре драмы Культура
20:49 В Доме дружбы провели литературную встречу, посвященную творчеству палестинских поэтов Общество
20:34 Белорус Евгений Королек занял девятое место на ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
20:18 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:00 Утверждены основные претенденты на пост президента Международной федерации бокса Спорт
19:26 Лучших работников АПК чествовали в Могилевской области Регионы
18:49 Ректор Гомельского медуниверситета: цель врача - сохранить жизнь и здоровье человека Регионы
18:45 Тысячи квалифицированных медиков, плеяда выдающихся ученых - ГГМУ отмечает 30-летие Регионы
18:28 Шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп" представит Театр эстрады в Жиличах Культура
18:23 Заболеваемость детей эндемическим зобом и гипотиреозом за 5 лет значительно снизилась - эндокринолог Общество
18:17 Зарядка с чемпионом мира и награждение лучших студотрядов - в Минской области подвели итоги третьего трудового семестра Регионы
18:09 Пьяный мужчина в Могилеве повредил чужое авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
18:04 В Минске мерчендайзер мошеннически завладел Br4,4 тыс. Происшествия
17:58 Лукашенко направил соболезнование королю Бахрейна в связи со смертью премьер-министра страны Президент
17:54 Программы образования, отсрочка от армии - какие мнения звучали на диалоговой площадке в Минске Регионы
17:49 Масочный режим введен в Витебске Регионы
17:43 В Минске при пожаре в квартире погиб мужчина Происшествия
17:40 Посол Китая Се Сяоюн вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Политика
17:40 Открытие кафедры реаниматологии, волонтерский отряд - ГГМУ расширяет направления в борьбе с COVID-19 Регионы
17:17 Жертвами тайфуна "Вамко" на Филиппинах стали 13 человек В мире
17:09 Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Гродно Происшествия
17:08 Семь миротворцев погибли при крушении вертолета на Синае В мире
17:06 Жапаров заявил о преемственности курса Кыргызстана на сотрудничество в формате ОДКБ Общество
Все новости
Все новости
Культура
12 ноября 2020, 21:02

Сценическую версию повести "Олеся" представили в Брестском театре драмы

Во время спектакля
Во время спектакля

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялась премьера спектакля "Олеся" по одноименной повести Александра Куприна, передает корреспондент БЕЛТА.

Оригинальную инсценировку классического произведения написал главный режиссер театра Тимофей Ильевский. Жанр спектакля - "полесское наваждение" - по словам главрежа, определился в последние дни работы над постановкой. "Мы знали, куда идем, но не знали, как это называется, а когда все собрали, поняли, что это "полесское наваждение", - пояснил он. Работа над спектаклем шла полгода и потребовала немало сил всей труппы, тем более что и в начале творческого процесса, и в конце вмешалась пандемия. "Буквально за два дня до премьеры нам пришлось вводить в спектакль двух актеров взамен заболевших. Поэтому все висело на волоске", - признался режиссер-постановщик.

Содержание повести известно многим еще со школы. Сам Куприн считал "Олесю" одним из лучших своих произведений. Действие спектакля разворачивается в глухой деревушке Переброд на Полесье, куда из Санкт-Петербурга на целых шесть месяцев приехал по служебным делам молодой рассказчик (артист Алексей Щербаков). Он мается от скуки, удивляется странным обычаям несловоохотливых и суеверных крестьян. Деревенская жизнь Ивана Тимофеевича обретает новые краски после знакомства с ведьмой Мануйлихой (заслуженная артистка Беларуси Тамара Левчук) и ее внучкой Олесей (артистка Дарья Старосотникова). В спектакле затронуты глубинные страхи людей перед неведомым, с особым трагизмом показана история любви главных героев, разделенных непреодолимыми противоречиями.

Сценическая версия "Олеси" получилась масштабной, красочной, с национальным колоритом. В постановке занят почти весь актерский состав, в ней много народных песен, танцев, обрядов. Над великолепными декорациями и костюмами поработал художник Николай Полторака. "Пластические сцены - заслуга артистки Ольги Жук. В общем-то, она работала над этим спектаклем практически как второй режиссер, а иногда и как первый, когда мы делали массовые сцены. Мне кажется, они удались", - поделился мнением Тимофей Ильевский.

Спектакль идет в двух действиях, возрастное ограничение 16+. Второй показ "Олеси" в Брестском академическом театре драмы состоится 25 ноября. Пришедшие на спектакль зрители должны будут соблюдать масочный режим, а также социальное дистанцирование.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото Театра эстрады Шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп" представит Театр эстрады в Жиличах
Во время похорон Михаила Дриневского В Минске простились с народным артистом Беларуси Михаилом Дриневским
Фото из соцсетей Выставка светодинамической живописи откроется в Витебске
Лариса Журавович. Фото "АртХаос" Выставка картин Ларисы Журавович проходит в Могилеве
Фото из архива писателя ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Андрея Макаенка
Михаил Дриневский. Фото из архива Михаила Дриневского похоронят 12 ноября на Восточном кладбище в Минске
Главное
Во время доклада Об уборочной, кредитах и ценах на продукты - Лукашенко обсудил с Крупко и Субботиным работу аграрного сектора
Субботин: будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Тренд времени – экология. В уникальном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Топ-новости
В Минске вводится обязательный масочный режим
Посол Китая Се Сяоюн вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси
Головченко обсудил с послом Азербайджана расширение торгово-экономического сотрудничества
Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться
Лучших работников АПК чествовали в Могилевской области
В Беларуси началась отправка призывников в войска
Космонавт Новицкий рассказал о подготовке к новому полету
Открытие кафедры реаниматологии, волонтерский отряд - ГГМУ расширяет направления в борьбе с COVID-19
Программы образования, отсрочка от армии - какие мнения звучали на диалоговой площадке в Минске
Каранкевич и Миллер обсудили условия поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года
Продавец не вправе уменьшать гарантийный срок на товар - МАРТ
Переболевшая COVID-19: важно соблюдать все меры предосторожности
Медики оказывают помощь вне зависимости от расы, идеологии или веры - Красный
Профессия педагога должна быть творческой - Карпенко
Озимые в хорошем состоянии, вегетация в этом году закончилась на 10-20 дней позже - Белгидромет
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.