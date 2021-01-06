Студенческий драмтеатр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный студенческий драматический театр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей. Всего с 11 по 28 января запланировано четыре представления. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Впервые будет показана актерская импровизация в формате Гарольд. Она предполагает выступление артистов без заранее подготовленного сценария с привлечением зрителей. Они определят тему инсценировки и примут в ней участие. Январская программа включает также спектакли "Оглянись во гневе" английского драматурга середины ХХ века Джона Осборна и "Балладина" по мотивам произведения польского поэта и драматурга Юлиуша Словацкого. Известная пьеса Антона Чехова "Вишневый сад" будет показана в жанре моноперфоманса - постановки в исполнении одного актера", - рассказали в пресс-службе.

Ознакомиться с театральной программой можно в группе социальной сети "ВКонтакте". Все показы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Организатором представлений выступает управление по делам культуры БГУ.

Народный студенческий драматический театр БГУ "На балконе" создан в 1946 году. Звание народного присвоено в 1977 году за высокие результаты в творческой деятельности. В состав театральной труппы входят студенты и выпускники ведущего белорусского вуза. Репертуар составляют драматические спектакли по пьесам белорусских и зарубежных авторов. Коллектив ежегодно участвует в театральных студенческих фестивалях и конкурсах. Студия выступает организатором международного фестиваля студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар БДУ". Художественный руководитель театра - Андрей Савченко.-0-

Фото театра БГУ "На балконе"