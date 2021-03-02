"Судьба женщины": в Минске откроется выставка об участницах Великой Отечественной войны

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Судьба женщины" откроется 4 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Великая Отечественная война создала смертельную угрозу всему нашему народу и каждому человеку в отдельности. Она стала тяжелейшим испытанием для всех, вызвав тем самым огромный подъем энтузиазма и личную заинтересованность большинства граждан в победе над врагом. Это послужило основой массового героизма и несчетного количества подвигов на фронте и в тылу не только мужчин, но и женщин, на чьи плечи легли непомерно тяжелые заботы. Война коренным образом изменила жизнь всех советских женщин: молодые девчата осиротели и повзрослели на глазах, матери потеряли сыновей, сестры - братьев", - рассказали организаторы.

Женщины сражались на линии фронта в качестве медиков, летчиц, снайперов, связисток, разведчиц, шоферов, топографов, репортеров, танкистов, артиллеристов, служили в пехоте. "Они активно участвовали в антифашистском подполье и в партизанском движении. Женщины смогли заменить ушедших на фронт мужчин на фабриках и заводах, на совхозных и колхозных полях, работали на паровозах, в научных учреждениях и учебных заведениях, принимали участие в работе фронтовых театров и бригад. Женщины вписали в летопись войны немало славных страниц. Их путь в Великой Отечественной войне - тернистый и страшный, но это - путь неимоверных подвигов и силы духа", - отметили в музее.

В экспозиции представлены жуткие и трогательные, грустные, подчас счастливые истории женщин. Личные вещи, фотографии и документы хранят память о днях и повествуют о событиях, происходивших более 75 лет назад. На выставке можно будет увидеть носовые платки, с любовью вышитые для партизан, платья военного образца, предметы быта, личное оружие. Вызовут у посетителей интерес и письма, написанные с теплотой и нежностью воинами Красной Армии своим матерям с фронта. Художественные произведения и рисунки воссоздают образы женщин военной эпохи, чьи судьбы не измерить привычной мерой, и жить им вечно - в памяти народной, в монументах, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.

Узнать о судьбе женщин военного времени можно будет до 12 апреля.-0-