Сукманов: детское кино позволяет наладить диалог между поколениями

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детское кино позволяет наладить диалог между поколениями. Такое мнение журналистам высказал директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" Игорь Сукманов после объявления победителей конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это именно диалог. Эти фильмы предназначены для того, чтобы не просто развлекаться, а чтобы чуть больше узнавать друг о друге. Родители узнают о тех проблемах, которые волнуют детей, а дети чуть больше узнают о том мире, в который они вступают", - сказал Игорь Сукманов.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 8 ноября под слоганом "К радости". Нынешний форум покажет более 150 фильмов из 50 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

/Будет дополнено/.-0-

Объявлены победители "Лістападзіка-2019" Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Мое невероятное лето с Тесс", режиссер - Стивен Ваутерлод (Нидерланды, Германия). Специального приза жюри удостоена картина "Булбул может петь", режиссер - Рима Дас (Индия).