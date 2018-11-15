Сукманов: фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - настоящее кинособытие

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - настоящее кинособытие для Беларуси, заявил сегодня на торжественной церемонии открытия форума член жюри и директор программ игрового кино фестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - это настоящее кинособытие для нашей страны, потому что на протяжении восьми лет он открывает новые имена и таланты. В этом году тема форума - "Основано на реальных событиях", которая дает авторам возможность выразиться максимально развернуто. Ведь вдохновить на творчество и стать основой для сюжета фильма, тем самым "реальным событием", в современном мире может что угодно. Творческая свобода, которую получат наши участники, позволит рассмотреть в рамках конкурса огромное количество разноплановых работ", - сказал Игорь Сукманов.

Он также отметил, что судейская коллегия надеется увидеть яркие работы, которые затем можно будет представить на профессиональном кинофестивале.

Оценивать нынешних конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого помимо Игоря Сукманова вошли кинокритики Антон Сидоренко и Анна Ефременко, координатор Национального конкурса международного кинофестиваля "Лістапад" Николай Лавренюк, член Белорусского союза кинематографистов Тарас Тарналицкий и продюсер Центра современной культуры "Бегущая черепаха" Леонид Калитеня.

"Фестиваль мобильного кино очень важен для белорусского кинематографического и культурного пространства, потому что здесь происходит концентрация новых идей и новых режиссеров, это площадка для кинематографистов как начинающих, так и профессиональных. Уже есть известные авторы, которые начинали с данного фестиваля. Слоган этого форума позволяет обратиться к окружающему миру, реальным историям и самому себе", - считает Николай Лавренюк.

Параллельно с профессионалами своего победителя будет определять народное жюри во главе со сценаристом и режиссером Владой Сеньковой.

Прием заявок на участие в форуме начнется 20 ноября, а завершится 29 декабря. Как и в прошлые годы, участники будут состязаться за обладание Гран-при, а также первой, второй и третьей премий фестиваля. Кроме того, выберут победителя в номинации "Лучший байопик". Все победители получат смартфоны партнера фестиваля - компании Huawei. Итоги velcom Smartfilm-2018 подведут 31 января 2019 года.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm - площадка для воплощения новых идей и нестандартных решений в короткометражном кино. В прошлом году в нем приняли участие 311 мобильных фильмов из более чем 50 стран.

Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Беларуси.-0-