Супрематическая форма ФК "Витебск" пополнит коллекцию музея в Нидерландах

23 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специально разработанный комплект формы для ФК "Витебск" станет частью коллекции музея современного искусства Van Abbemuseum (Нидерланды), сообщили БЕЛТА в Центре белорусско-еврейского культурного наследия.

В начале октября футбольный клуб из города на Двине получил новый комплект формы, соединивший в себе искусство и спорт. Это событие приурочили к трем важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию "Витебска" и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого. Форма стала переосмыслением его знаменитой работы "Клином красным бей белых!". Уникальный проект разработали Центр белорусско-еврейского культурного наследия и компания "Ничего Обычного". Инициатором создания формы стал игрок ФК "Витебск" Даниил Чалов.

"Мы стремимся создавать проекты, которые прославляют Беларусь и ее культурное наследие во всем мире, находить новые формы представления этого наследия, чтобы оно продолжало жить, не оставаясь лишь застывшим памятником. Признание проектов, созданных на таком уровне, - еще одно доказательство профессионализма и потенциала, который есть в нашей стране", - отметила основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

Директор музея Van Abbemuseum Чарльз Эше и куратор отдела русского искусства Уильям Ян Рендерс по видеосвязи отметили, что одним из самых мощных рисунков, который Эль Лисицкий сделал в Витебске, является плакат "Клином красным бей белых!". В нидерландском музее находится крупнейшая коллекция работ мастера.

В Беларуси в этом году отмечают 100-летие авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве. С УНОВИСом связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории ВНХУ. За подготовку его экспозиции в январе коллектив Витебского центра современного искусства были удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. Недавно уникальная форма ФК "Витебск" пополнила фонды Музея истории Витебского народного художественного училища.-0-