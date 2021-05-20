Супрематический небалет, графика Шагала и живая музыка - "Ночь музеев" в Витебске

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске для акции "Ночь музеев" готовят насыщенные программы, которые пройдут 21-22 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музейных учреждениях города.

В Музее истории Витебского народного художественного училища гостей ждут вечером 21 мая. В программе супрематический небалет "Уна дочь Казимира" и световое шоу от молодежного театра "Колесо", презентация книги "УНОВИС. Утвердители нового искусства" доктора искусствоведения, профессора Татьяны Котович и ее авторская экскурсия по музею. Также пришедших ждет музыкальная программа, фуд-корт и фильмы.

Свою программу 21 мая покажет и Арт-центр Марка Шагала. Вечером организуют мастер-класс по витражному творчеству Шагала, квесты, задания по экспозиции. Одним из основных мероприятий станет презентация новой выставки графики из коллекции музея "Марк Шагал и художники местечек". "Актуализация темы культуры местечек черты оседлости как одной из во многом забытых характерных страниц в истории Витебска возможна прежде всего через искусство Марка Шагала и художников - выходцев из иных штетлов черты оседлости. Для этого в "Ночь музеев" мы открываем выставку из музейной коллекции, в которую также входит графика Иссахара-Бер Рыбака, Анатолия Каплана, Соломона Гершова", - рассказали в учреждении.

На втором этаже Арт-центра гости смогут посмотреть мультфильмы об искусстве, документальные ленты о Шагале. В списке следующие фильмы: "Когда Витебск был Парижем" (1991 год), "Марк Шагал. Художник из России" (1987) и "Марк Шагал. Нереальная реальность" (2012).

Музей-усадьба Ильи Репина "Здравнево" в Витебском районе приглашает к себе вечером 22 мая. Праздник включает концертные и театрализованные программы, живую музыку, выставку под открытым небом, экспромты от молодых художников. Также публику ждут выставки, интерактивные фотозоны, игры, можно будет прокатиться на пони или на лодке. Под занавес программы - файер-шоу.

В музеях райцентров Витебской области также запланировано множество мероприятий. Это выставки, мастер-классы, квесты, викторины, дегустации народных блюд. Насыщенную программу подготовил Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. Посетители смогут увидеть жилье полочанина XVI–XVIII веков, мастер-классы, под сводами Софийского собора прозвучит классическая музыка. Подробно со всеми мероприятиями музеев и точным их расписанием можно ознакомиться на сайтах учреждений и в соцсетях.-0-