Суша о Музее книги: это уникальное явление в популяризации книжной культуры

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль Музея книги в культуре и перспективы его развития обсудили участники и эксперты круглого стола "Музей книги. 15 лет" в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"15 лет тому назад в стенах библиотеки появился Музей книги. Сразу же после этого потихоньку открывались помещения, комнаты и целые залы во всей Национальной библиотеке. Музей книги - это абсолютно уникальное явление. Он стал исключительно яркой инициативой и его можно назвать таким паспортом, благодаря которому нашу страну узнают зарубежные гости, участники делегаций, эксперты, книговеды, искусствоведы, культурологи и историки. Идея рождалась уже давно, почти столько, сколько существует библиотека. Последние два десятилетия стали исключительным и особенным этапом для нас", - рассказал директор по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.

Участие в обсуждениях приняли сотрудники музеев, библиотек, научных и образовательных учреждений, исследователи. Они обсудили роль Музея книги в популяризации белорусской книжной культуры, определили проблемы, инновационные подходы и направления дальнейшей деятельности.

По словам Александра Суши, Музей книги сегодня, как и 15 лет назад, презентует и популяризирует ценные памятники книжной культуры для всех посетителей и гостей музея.

Как отметил профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств БГУ Александр Гужаловский, музей становится более технологичным. "Если раньше понятия бизнеса и музея были несовместимы, то сегодня у нас в университете преподаются курсы по музейному менеджменту", - подчеркнул он.

Музей книги - знаковое экспозиционное пространство, появившееся в новом здании главной библиотеки страны в 2006 году. За время своей работы он стал яркой визитной карточкой Национальной библиотеки. В экспозиции представлены рукописи, старопечатные книги и редкие издания, являющиеся неотъемлемой частью национального и всемирного книжного наследия. За 2006-2021 годы в музее реализованы сотни выставочных проектов.

В честь юбилея и с целью развития у детей и молодежи любви к книге, творчеству, воспитания гордости за достижения и богатые традиции белорусской книжной культуры пройдет конкурс "Музей книги - мой музей!". К участию приглашаются ребята от 6 до 16 лет. Работы принимаются до 17 октября. Условия конкурса будут анонсированы на портале библиотеки.

Кроме того, к 15-летию Музея книги и 100-летию библиотеки подготовлена выставка итогов конкурса "Молодой белорусский экслибрис". Посетить выставку и познакомиться с конкурсными работами можно до 3 октября.-0-