Светлана Крючкова c новой программой в Минске

Музыкально-поэтические вечера Светланы Крючковой всегда уникальны, ни один вечер не повторяет в точности другого, это изысканная авторская работа актрисы, в которой она сама выступает и как режиссер, и как исследователь литературы, и как сценарист, и, конечно же, как выдающаяся актриса.

В этот вечер прозвучат песни из кинофильмов и спектаклей БДТ имени Г.А.Товстоногова. Разговор пойдет о юбилярах 2019 года: Александре Пушкине, Анне Ахматовой, Александре Володине, Булате Окуджаве и др. В программе "Разное счастье нам выпадает..." прозвучат песни композитора Исаака Дунаевского и песни из репертуара Клавдии Шульженко.

Вы услышите стихи и песни поэта и сценариста Геннадия Шпаликова ("Я шагаю по Москве").

Баян – лауреат международных конкурсов Сергей Годовалов.

Гитара – лауреат международных конкурсов Александр Крючков.

Концерт состоится 3 декабря, 19:00 в КЗ "Минск".

Вход на мероприятие: 16+

Информационный партнер программы – Белорусское телеграфное агентство.