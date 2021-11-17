Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 17 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:52 Работник Кличевского лесхоза незаконно отгружал древесину коммерсанту Регионы
10:48 Щекин: действия Польши на границе следует расценивать как прямую агрессию в отношении Беларуси Общество
10:47 Сын Змитрока Бядули передал неизвестные фотографии семьи Национальной библиотеке Культура
10:45 В Витебске при пожаре в многоэтажке спасли семь человек Происшествия
10:44 ГАИ Гомельской области 18-20 ноября усилит контроль на трассе М10 Регионы
10:39 Пресс-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет в БЕЛТА 18 ноября Общество
10:33 Французский политик: ЕС должен принять всех беженцев без исключения В мире
10:24 ФОТОФАКТ: Беженцам в логистический центр привезли продукты Общество
10:22 "Один образ - сто идей": в галерее Л.Д.Щемелева откроется выставка детских рисунков Культура
10:21 ГПК: за сутки количество грузового транспорта на въезд в ЕС снизилось незначительно Общество
10:18 Зюганов: отношение Польши к беженцам является политикой разрушения, в том числе их гражданского населения Общество
10:09 Суд в Минске приговорил двух россиян к 12 и 13 годам колонии за незаконный оборот психотропов Происшествия
10:07 Гомельчанин хранил наркотики в бабушкиной квартире Происшествия
09:54 Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Анахайму" в матче чемпионата НХЛ Спорт
09:51 Сельчанин погиб при пожаре дома в Ивановском районе Происшествия
09:44 Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе "Брузгов" Общество
09:40 ФОТОФАКТ: Ночь беженцев в стихийном лагере и у КПП Общество
09:36 Европе предрекли масштабные отключения электричества из-за нехватки газа В мире
09:34 "Мешков Брест" сыграет с "Загребом" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
09:33 Минчанина будут судить за призывы к действиям во вред нацбезопасности Происшествия
09:31 Белорусы примут сербов в матче за выход в финал ЧЕ по мини-футболу Спорт
09:29 Реальные денежные доходы белорусов в январе - сентябре выросли на 2,6% Экономика
09:28 Компартия Украины: США и НАТО используют миграционный кризис для разжигания конфликта в Европе Общество
09:27 Главы правительств обсудят на Евразийском межправсовете прогнозы развития АПК Экономика
09:23 В Воложинском районе сгорело почти 100 т льнотресты Происшествия
09:21 В Житковичском районе в Припяти утонул мужчина Происшествия
09:18 Мугуруса и Контавейт пробились в финал итогового турнира WTA Спорт
09:08 Число умерших из-за коронавируса в Европейском регионе возросло за неделю на 5% В мире
09:07 Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Хойникском районе Происшествия
09:04 "Первая теплая ночь за многие дни, особенно рады за детей": беженцы из приграничного ТЛЦ Общество
Все новости
Все новости
Культура
17 ноября 2021, 10:47

Сын Змитрока Бядули передал неизвестные фотографии семьи Национальной библиотеке

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси получила неизвестные фотографии семьи Змитрока Бядули от его сына Ефима Плавника. На этих снимках запечатлены младшие братья писателя - Матвей и Израиль Плавники. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора НББ Алесь Суша.

"Празднование 135-летия со дня рождения Змитрока Бядули в Национальной библиотеке Беларуси происходит на протяжении всего года и включает ряд важных и ярких событий. Среди них можно назвать конкурс "Белорусский соловей", презентацию нового раздела виртуального проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця", а также круглый стол и научно-практический семинар "Шляхамі маладнякоўцаў". Одним из особо ценных результатов этой работы стало близкое знакомство с сыном Змитрока Бядули - Ефимом Плавником. Он принимал непосредственное участие в основных мероприятиях, делился воспоминаниями об отце, сделал несколько ценных подарков", - рассказал Алесь Суша.

Последним и самым неожиданным подарком для библиотеки стала передача Ефимом Самуиловичем в ее фонды ранее неизвестных фотографий младших братьев Змитрока Бядули - Матвея и Израиля Плавников. "На фото в юном возрасте изображен Израиль Плавник (1905-1941). На фотографии второй половины 1920-х годов он предстает в образе интеллектуала и творца, которым и был в действительности. По воспоминаниям Ефима Плавника, Израиль был самым талантливым из всех детей в семье, способным к учебе, работе и творчеству, выделялся религиозностью и при этом успешно занимался наукой, был шахматистом и прекрасным танцором, скрипачом и математиком. Его судьба трагически оборвалась в первые дни оккупации Минска фашистами", - сказал заместитель директора.

Еще один брат - Матвей Плавник (1903-1992) - прожил долгую жизнь. Фото с ним сделано во время Великой Отечественной войны - в госпитале перед тем, как его снова отправили на фронт после лечения тяжелой травмы. На фото он лейтенант. Закончил войну уже капитаном, командиром саперного батальона. Имел множество наград. Он также обладал творческими способностями и при этом отличался физической силой, горячим характером.

"Конечно, эти фотографии могут рассказать много нового и интересного о семье известного писателя, его окружении, воспитании, позволят понять, на каких ценностях воспитывался сам Змитрок Бядуля. Документы пополнят архивные собрания Национальной библиотеки Беларуси и вскоре станут доступны читателям и посетителям", - добавил Алесь Суша.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
библиотека фотография
Новости рубрики Культура
Фото из архива "Один образ - сто идей": в галерее Л.Д.Щемелева откроется выставка детских рисунков
Фото организаторов Стала известна программа основного конкурса международного кинофестиваля "Лістапад"
Фото из архива От обладателя трех премий "Оскар": во внеконкурсной программе "Лістапада" покажут фильм Оливера Стоуна
Фото Брестского областного краеведческого музея Выставку о животных и растениях на гербах подготовил Брестский областной краеведческий музей
Фото посольства Республики Беларусь в Республике Узбекистан Белорусский проект "Лесная песня" презентован в Национальной библиотеке Узбекистана им.А.Навои
Виктор Чернобаев. Фото из архива Большого театра оперы и балета Беларуси Умер народный артист Беларуси Виктор Чернобаев
Главное
Лукашенко о ситуации на границе: главное - защитить свою страну и народ, не допустить столкновений
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
"Первая теплая ночь за многие дни, особенно рады за детей": беженцы из приграничного ТЛЦ
Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве
Топ-новости
Картина дня: совещание по ситуации на границе, бустерная вакцинация и подготовка к зимнему отдыху
Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе "Брузгов"
ФОТОФАКТ: Ночь в логистическом центре провели около 1 тыс. беженцев
"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?" МИД Беларуси прокомментировал провокации польских силовиков
ГПК: за сутки количество грузового транспорта на въезд в ЕС снизилось незначительно
Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах
Пресс-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет в БЕЛТА 18 ноября
Беларусбанк выходит в урбанистическую среду и сделает белорусские города ярче
ФОТОФАКТ: Ночь беженцев в стихийном лагере и у КПП
Макей и Боррель вновь созвонились по ситуации на границе
ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений о применении спецсредств на границе
"Зрелище не для слабонервных". Председатель Госпогранкомитета об условиях жизни беженцев на границе
Эксперты о разговоре Лукашенко и Меркель: диалог важен для помощи замерзающим людям на границе
Как безопасно оформить подписку на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях COVID-19
Минздрав разъяснил порядок проведения повторной вакцинации против COVID-19
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.