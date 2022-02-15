Талантливых молодых исполнителей Гродненской области объединит конкурс "Ляці, наша песня"

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Талантливых молодых исполнителей из районов Гродненской области объединит конкурс народного вокально-хорового жанра "Ляці, наша песня!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном музыкальном колледже.

Гродненский музыкальный колледж в 3-й раз станет площадкой для конкурса, который объединяет талантливую и творческую молодежь со всей области. Участники представят свои районы в открытом областном конкурсе народного вокально-хорового жанра "Ляці, наша песня!". Лучших определят в трех возрастных категориях и 4 номинациях - "Хоровой коллектив", "Фольклорный ансамбль", "Солисты-вокалисты" и "Дуэты".

"К слову, самому юному участнику недавно исполнилось 6 лет. Конкурс из года в год становится все популярней. В этот раз подано более 30 заявок, а общее количество участников составит около 130 человек", - рассказали в Гродненском государственном музыкальном колледже.

Конкурс проводится для поддержки одаренных детей и молодежи, развития их творческих способностей. Также среди его целей популяризация народного творчества, сохранение и приумножение народных певческих традиций и пропаганда культурного белорусского наследия. Организаторами конкурса выступают управление культуры Гродненского облисполкома и Гродненский государственный музыкальный колледж.-0-