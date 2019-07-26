Танцевальная культура шести стран представлена на "Вишневом фестивале" в Глубоком

26 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Танцевальная культура шести стран представлена на международном празднике "Вишневый фестиваль" в Глубоком, передает корреспондент БЕЛТА.

Творческие коллективы встретились сегодня вечером на этновечеринке "У вiшневым садзе" - своеобразном данс-баттле с дружелюбной атмосферой. Праздник народных танцев прошел на центральной площади Глубокого под аплодисменты горожан. Кроме мастер-классов девять коллективов из Беларуси, Польши, Латвии, Грузии, Украины и России поучаствовали в хороводах и играх. Акцент на нынешнем фестивале сделан на региональную культуру.

Хозяева вечеринки - народный театр фольклора "Цярэшка" - встретил гостей вишневым пирогом и научил движениям народных танцев. Если в прошлом году артисты разыграли танцевальной представление с зазнавшимся паном Адольфом Быковским, который сразу не хотел участвовать в "мужицких" танцах, то сейчас хозяева показали местные игры, танцы, спели песни Глуботчины. Затем каждый из коллективов продемонстрировал два творческих номера с мастер-классом. Некоторые вовлекали в процесс и наиболее смелых зрителей. По признанию последних, они больше всего ждали выступления грузинов, очень нравится их танцы и кавказский запал.

Руководитель театра "Цярэшка" Наталья Никифорович рассказала, что в отличие от прошлых лет сейчас приехало много молодых коллективов. "Все они самодеятельные, и это придает танцам душевности, искренности. Каждая пара не похожа на другую, все участники отдаются полностью танцу и дарят настоящие эмоции", - отметила она.

В этом году каждый коллектив представил "вишневый" костюм. В конце программы девушки прошлись по подиуму. Авторы наиболее оригинальных тематических образов получили подарки. Поздним вечером танцевальный праздник плавно перейдет в этнодискотеку "Вишневый этнохит".

Мероприятия праздника в Глубоком продолжатся 27 июля. Стартует субботний день торжественным шествием "В гостях у Вишни". Запланированы смотр-конкурс подворий "Вишневый рай", торжественная регистрация брака "Вишневая свадьба", конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Вишневые наигрыши", гала-концерт "Вишневое соцветие дружбы". В программе также концерт выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко, фейерверк и дискотека для молодежи.

"Вишневый фестиваль" проводится в Глубоком в седьмой раз, в 2017 году он получил статус международного праздника. В прошлом году на берегу озера Кагальное в центре города появилась резиденция "Вишневой королевы". Организаторами форума выступают Витебский облисполком и Глубокский райисполком.-0-