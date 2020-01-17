Танцевальные пары из 20 стран мира приедут на "Витебскую снежинку"

17 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXXV Международные соревнования по танцевальному спорту "Витебская снежинка" пройдут 18-19 января в концертном зале "Витебск". Квикстеп, вальс, танго и джайв - в течение двухдневного марафона танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".
В нынешнем турнире примут участие танцевальные пары из 20 стран мира. Среди них Австрия, Азербайджан, Германия, Грузия, Беларусь, Израиль, Италия, Кипр, Сан-Марино, Узбекистан, Украина, Филиппины. "Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий - "Дети-1", "Дети-2", "Юниоры-1", "Юниоры-2", "Молодежь-1", "Молодежь-2", "Взрослые" и "Сеньоры". Традиционно участники продемонстрируют свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах", - отметили в Центре культуры.
С показательной программой выступят финалисты чемпионата Европы и мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе.
"Витебская снежинка" - престижное международное состязание, старейший турнир в Беларуси. Это соревнования с гарантированными показателями качества проведения и высоким уровнем участников, ведь в турнире заявлены ведущие танцевальные пары мира, которые входят в топ-50 мирового рейтинга.
Организаторами соревнований выступают Всемирная федерация танцевального спорта (World Dance Sport Federation), Министерство спорта и туризма, Белорусский альянс танцевального спорта, Витебская областная федерация танцевального спорта, Центр культуры "Витебск" и клуб спортивного танца "Фэст".-0-