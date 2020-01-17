Танцевальные пары из 20 стран мира приедут на "Витебскую снежинку"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 17 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:46 Премьер-министр Украины подал заявление об отставке В мире
10:24 "Алеся" начала проходку тоннеля между станциями метро "Аэродромная" и "Слуцкий Гостинец" Регионы
10:22 Турчин передал авто от совета предпринимателей семье с 10 детьми в Марьиной Горке Регионы
10:19 Гродненские таможенники в 2019 году выявили 40 фактов перемещения через границу транспорта с измененным VIN Происшествия
09:57 В Китае умер второй человек от нового типа коронавируса В мире
09:55 Администрации районов Гродно должным образом не контролировали ЖСПК Регионы
09:38 БГПУ им. М.Танка проведет "Звездный поход" к 75-летию Великой Победы Общество
09:35 В Орше горела квартира: спасены женщина и ее дочь Происшествия
09:04 Президент Украины подписал указ, позволяющий призывать в армию с 18 лет В мире
08:51 Новое гнездо черного аиста обнаружили в Березинском заповеднике Регионы
08:43 В Брестской области построят не менее 20 молочно-товарных ферм Регионы
08:36 Танцевальные пары из 20 стран мира приедут на "Витебскую снежинку" Культура
08:30 "У нас будет своя квартира!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят Общество
08:26 Три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме в Барановичах Происшествия
08:18 Около 50 км дорог планируют отремонтировать в Барановичах в 2020 году Регионы
08:14 Турнир по смешанным единоборствам проведут в Чечерске Спорт
08:08 В Национальном аэропорту встретили первых участников зимних юношеских Олимпийских игр Спорт
07:57 В ЕС могут временно запретить системы распознавания лиц В мире
07:53 Вопросы экономического сотрудничества стран СНГ обсудят в Москве Экономика
07:43 Суд в Полоцке начнет рассмотрение дела о ДТП с погибшей школьницей Происшествия
07:29 Российский певец и композитор Игорь Николаев отмечает 60-летие В мире
07:22 Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open Спорт
07:16 Арина Соболенко не вышла в финал турнира в Аделаиде Спорт
07:08 Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет сегодня на сайте БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: визит премьер-министра Латвии, изобретение белорусских физиков и цветущие персики Общество
01:09 Пакистанец спас 100 людей из снежного плена В мире
00:20 Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы Спорт
16.01.20
16.01.20 23:59 Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин В мире
16.01.20 23:20 Китаец хотел вывезти из страны живых скорпионов В мире
16.01.20 22:34 В Израиле с молотка уйдет украденная в 1996 году картина Марка Шагала В мире
Все новости
Все новости
Культура
17 января 2020, 08:36

Танцевальные пары из 20 стран мира приедут на "Витебскую снежинку"

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXXV Международные соревнования по танцевальному спорту "Витебская снежинка" пройдут 18-19 января в концертном зале "Витебск". Квикстеп, вальс, танго и джайв - в течение двухдневного марафона танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В нынешнем турнире примут участие танцевальные пары из 20 стран мира. Среди них Австрия, Азербайджан, Германия, Грузия, Беларусь, Израиль, Италия, Кипр, Сан-Марино, Узбекистан, Украина, Филиппины. "Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий - "Дети-1", "Дети-2", "Юниоры-1", "Юниоры-2", "Молодежь-1", "Молодежь-2", "Взрослые" и "Сеньоры". Традиционно участники продемонстрируют свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах", - отметили в Центре культуры.

С показательной программой выступят финалисты чемпионата Европы и мира по танцевальному спорту в латиноамериканской программе.

"Витебская снежинка" - престижное международное состязание, старейший турнир в Беларуси. Это соревнования с гарантированными показателями качества проведения и высоким уровнем участников, ведь в турнире заявлены ведущие танцевальные пары мира, которые входят в топ-50 мирового рейтинга.

Организаторами соревнований выступают Всемирная федерация танцевального спорта (World Dance Sport Federation), Министерство спорта и туризма, Белорусский альянс танцевального спорта, Витебская областная федерация танцевального спорта, Центр культуры "Витебск" и клуб спортивного танца "Фэст".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область
Новости рубрики Культура
Впервые в Минске "Диско 90-х"
Фото ВОМЦНТ С авторскими батлеечными куклами познакомит выставка в Витебске
По странам и континентам проведет фотовыставка в Гомеле
ФОТОФАКТ: На сцене Белгосфилармонии прошел сольный концерт хореографического ансамбля "Хорошки"
Фото из архива Более 70 работ молодых художников выставят в арт-гостиной "Высокае мѣста" в Минске
Фото из архива Городище железного века на территории Нежинского ГОКа исключат из списка историко-культурных ценностей
Главное
Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш во время встречи Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией
Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза - Румас
Каллаур: монетарная и финансовая стабильность - фундамент долгосрочного экономического роста
"У нас будет своя квартира!" Как белорусы выигрывают большие деньги и на что их тратят
Топ-новости
Картина дня: визит премьер-министра Латвии, изобретение белорусских физиков и цветущие персики
Румас и Медведев провели телефонный разговор
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ
Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
"Алеся" начала проходку тоннеля между станциями метро "Аэродромная" и "Слуцкий Гостинец"
Депутаты должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны - Кочанова
РЕПОРТАЖ: Как обновляют нефтяные артерии в Гомельской области
Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты
Зима в Беларуси: зеленые клумбы и дождь. Как это было раньше?
Белорусские ученые разработали первый в мире круглогодично работающий атмосферный лидар
Русый: задача исполнительной власти - создать условия для реализации потенциала человека
Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников
Митрополит Павел совершит 18 января всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
ФОТОФАКТ: Закаты над Беларусью
Маркевич взял на контроль ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.