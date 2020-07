Танцевальный коллектив БГПУ стал призером фестиваля Global Internet Dance

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Танцевальный коллектив Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка "Арт-Юнити" стал призером первого международного танцевального интернет-конкурса Global Internet Dance. Это новый формат ставшего уже традиционным танцевального фестиваля Global Dance. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В конкурсе приняли участие более 1500 танцоров из Беларуси, России, Узбекистана, Украины и Эстонии. В этом году участники не выступали перед жюри вживую, а высылали видео своих танцевальных номеров. На конкурс "Арт-Юнити" представил три номера - "В трудную минуту", "In red" и "Say my name". В итоге танцевальный номер "В трудную минуту" занял 1-е место в номинации "Танцевальное шоу". Жюри высоко оценило композицию танца, зрелищность и технику. Номер "In red" - 2-е место в номинации "Street show", "Say my name" - 2-е место в номинации "Flashmob".

"Руководителю коллектива Кристине Гарон-Мосесовой выражена благодарность от организаторов фестиваля за успешное участие и личный вклад в поддержку и популяризацию хореографического искусства", - отметили в пресс-службе.

Организаторами проекта выступили школа танцев "Винт-Клаб" и молодежное общественное объединение "Танцевальное движение" (Беларусь).-0-