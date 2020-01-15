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Культура
15 января 2020, 08:11

Татьяны 25 января смогут бесплатно посетить концерт витебской филармонии

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская областная филармония подготовила 25 января для Татьян сюрприз: женщины с таким именем смогут посетить концерт бесплатно, сообщила БЕЛТА редактор филармонии Виктория Авик.

Татьянин день в Витебске пройдет под звуки цимбал солистки областной филармонии Татьяны Мовли. В концертной программе Around the world примут также участие Елена Гракова, Леонид Кожарский и Татьяна Шахрай. "Вечером 25 января исполнители отправят слушателей в кругосветное музыкальное путешествие. Пронзительная, чувственная мелодия "Либертанго" Астора Пьяццоллы передаст атмосферу южной аргентинской ночи. Яркий и эмоциональный танец "Давлури" в обработке Николая Нариманидзе познакомит с национальным искусством грузинского народа. Жизнерадостные "Картинки Кубы" Бориса Векслера нарисуют для витебской публики тропический рай Острова Свободы", - отметила Виктория Авик.

Лучшими мелодиями из разных уголков света витебские Татьяны смогут насладиться бесплатно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Количество "именных" билетов ограничено.-0-

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