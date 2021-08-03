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Культура
03 августа 2021, 12:28

Тату в искусстве: НЦСИ приглашает мастеров к участию в выставке картин, скульптур и графики

Фото из архива
Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств открыт прием заявок на участие в выставочном проекте "Тату в искусстве. Искусство в тату", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке будут представлены графика, фотография, скульптура, картины и арт-объекты, связанные с миром татуировки, а также оборудование для тату. В проекте примут участие ведущие салоны и мастера тату со всей Беларуси. Планируется проведение лекций, мастер-классов и других образовательных и развлекательных мероприятий.

"По сложившейся традиции мы приглашаем белорусских художников, графиков, скульпторов, фотографов, дизайнеров, связанных с тату-культурой, принять участие в проекте. Если вам кажется, что ваши работы смогут отлично вписаться в экспозицию, то присылайте на почту info@libra-gallery.com фотографии работ, которые вы готовы предложить для выставки", - подчеркнули в НЦСИ.

В заявке необходимо указать имя и фамилию, названия предлагаемых работ, технику исполнения (например, холст, масло), размер (в сантиметрах) и год создания. Все фотографии, приложенные к письму, должны быть подписаны.

"Также мы заинтересованы в исторических экспонатах и артефактах, связанных с тематикой татуировки: старые фотографии, оборудование, макеты", - отметили организаторы.

Заявки на участие в проекте принимаются до 1 ноября включительно.-0-

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