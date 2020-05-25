Театр для меня - это целый мир - Ольга Здярская

Лауреатом одной из самых престижных наград Белорусского союза театральных деятелей "Крыштальная кветка" за яркий дебют стала актриса Национального академического драматического театра имени Максима Горького Ольга Здярская. На ее счету немало мастерски сыгранных ролей: принцесса Элис в спектакле "Лев зимой", авантюристка Женевьева в "Как стать богатым" и романтичная Варвара Михайловна в "Дачниках". Искренность, открытость и невероятное внутреннее обаяние актрисы сразу завоевывают сердца зрителей. Драматический талант тесно переплетается с музыкальным дарованием. Сразу после окончания учебы в 2016 году Ольга Здярская в течение двух лет блистала на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра в образах загадочной Снежной Королевы и милой Золушки. Именно с музыкой у актрисы и были связаны мечты о профессии. Однако судьба распорядилась иначе. О череде неслучайных событий на творческом пути, профессиональном признании, самых ярких театральных ролях и секрете искренней игры Ольга Здярская рассказала корреспонденту БЕЛТА.

- Какая из ваших работ получила премию Белорусского союза театральных деятелей за самый яркий дебют "Крыштальная кветка"?

- Думаю, что это роль в одном из крайних, как принято говорить в театральной среде, спектаклей. В этом году они все были премьерными. На красивой поздравительной открытке, которую я получила, было написано лишь пару слов: "За самый яркий дебют".

- Помните, с какими эмоциями восприняли это известие?

- Я не знала о том, что была номинирована, поэтому все происходящее стало полной неожиданностью. Конечно, было очень приятно, признание воодушевило и придало сил идти вперед. Ведь до этого были моменты, когда на репетициях опускались руки, исчезала вера в себя, обуревали сомнения. Помню, что сразу позвонила родителям и поделилась радостным известием о своей небольшой победе. Мне всегда хотелось, чтобы они мной гордились, понимали, что все было не зря.

- Вы выросли в творческой семье?

- Мои родители - не из мира искусства. Однако гены творчества у меня все же есть. Они достались мне от двух моих дедушек - талантливых музыкантов. Один из них даже руководил театром и хором при сельском Доме культуры в деревне Песковцы Лидского района. Он любил ставить спектакли по пьесам знаменитых белорусских классиков. До конца своих дней наизусть читал Янку Купалу и Якуба Коласа. Я всегда слушала его с замиранием сердца. Думаю, именно тогда зернышки любви к искусству взращивались во мне и крепли.

- Каким был ваш творческий путь?

- После окончания школы я поступила в Лидский государственный музыкальный колледж на специальность "музыковедение". Однако за время учебы поняла, что преподаватель из меня - так себе. Поэтому решила идти дальше. Следующим шагом должно было стать поступление в Белорусскую государственную академию музыки. Так случилось, что на предварительное прослушивание я попала к знаменитой Тамаре Нижниковой. Для большего эффекта решила спеть одну из классических арий. Тамара Николаевна рассмеялась и попросила меня спеть народную песню. Она сказала, что у меня интересный тембр, есть способности. Я начала готовиться к поступлению, но перед вступительными испытаниями узнала, что необходимо предоставить справку от фониатра. Срочно обратилась к врачу, и неожиданно обнаружились незначительные проблемы со связками. Справку я не получила, все планы по поступлению были сорваны. Но у меня еще оставался шанс подать документы в Белорусскую государственную академию искусств на специальность "режиссура театра (музыкальный театр)", на курс заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Михаила Ковальчика. Экзамены прошли успешно. Это стало поворотным моментом в моей жизни - началом пути в театральный мир, где было отведено место и любимой музыке. До сих пор благодарю судьбу, что все устроилось именно так. Сегодня для меня театр - это целый мир, наполненный любовью.

- Когда состоялся ваш театральный дебют?

- На третьем курсе мы с ребятами готовились к поездке на международную конференцию, которая проходила в Театральном институте имени Бориса Щукина. Мы репетировали спектакль по мотивам сказки Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке", где я играла Золотую рыбку. На одном из прогонов присутствовала заслуженный деятель искусств Беларуси, режиссер Национального академического драматического театра имени Максима Горького Валентина Еренькова. Вскоре она пригласила меня сыграть в ее спектаклях "Женихи" и "Укрощение строптивой". Валентина Григорьевна поддерживала меня. Порой думаю, что моя жизнь вообще очень сильно зависит от случая, встреч с интересными и талантливыми людьми.

- В одном из интервью вы признались, что спектакль "Лев зимой" стал для вас одной из наиболее значимых работ на сцене театра имени Максима Горького. Почему?

- С этой постановки началась моя любовь к театру. И хотя участие в спектакле не было заранее запланировано, это был экстренный ввод, когда на подготовку оставалось несколько дней, все происходило на огромном душевном подъеме. Окрыленная, я могла не спать ночами, чтобы поскорее выучить текст, и чувствовала себя при этом абсолютно счастливой.

- Не растерялись, когда вмиг оказались рядом на сцене с такими театральными мэтрами, как Иван Мацкевич и Белла Масумян?

- Конечно, растерялась. Помню, что на первых репетициях своей непосредственностью очень веселила коллег. Но все это было по-доброму. Я чувствовала поддержку и отеческую теплоту. С трепетом вспоминаю, как перед премьерой Иван Иванович оставил для меня в гримерке конфеты и записку с добрыми напутственными словами. Очень важно, когда рядом есть люди, которые в тебя верят.

- Сразу после окончания учебы вы два года работали в Белорусском государственном музыкальном театре. Каким стал для вас этот период?

- Это было очень насыщенное и яркое время и бесценный опыт в профессии. Мне посчастливилось выйти на сцену в спектаклях "Снежная королева", "Мэри Поппинс", "Джейн Эйр", "Тристан и Изольда", "Летучий корабль" и "Женихи".

- Какая из сыгранных ролей вам наиболее близка?

- Думаю, что образ Изольды в спектакле "Тристан и Изольда" стал для меня самым родным. Я очень тщательно и трепетно работала над биографией героини, прочла огромное количество литературы о времени, в котором она жила. На сцене мне хотелось передать всю ее страстность, глубину и драматизм.

- Недавно вы приняли участие в проекте "Чытаем класiку разам": прочли одну из глав романа Владимира Короткевича "Колосья под серпом твоим". Расскажите об этом.

- Предложение поучаствовать в проекте было для меня неожиданным, но очень приятным. Я сразу же поспешила в книжный магазин, чтобы купить знаменитый роман. Мне доверили прочесть двенадцатую главу. Это стало замечательным опытом, потому что появилась возможность прочувствовать всю глубину и красоту родного языка. К сожалению, в повседневной жизни мы мало разговариваем на белорусском языке. К тому же, язык Владимира Короткевича совершенно особый, а некоторые слова невозможно отыскать ни в одном словаре. Таких слов я собрала целую тетрадь. Чтобы правильно понять их значение, даже консультировалась со специалистом. Я очень люблю белорусский язык за его неповторимую мелодичность, рада, что смогла прикоснуться к нему в этом замечательном проекте.

- Каждая сыгранная роль - это маленькая жизнь. Как прожить ее на сцене по-настоящему?

- Конечно, театр - это моя профессия, поэтому момент игры всегда присутствует, нельзя забывать об этом. Хотя я, если честно, зачастую забываю. Мне хочется здесь и сейчас максимально правдиво прожить жизнь своего персонажа, все эго эмоции. Думаю, что искренним актер может быть только тогда, когда всем своим существом он верит во все происходящее на сцене.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-