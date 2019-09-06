Театр эстрады 14 сентября проведет день открытых дверей

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады проведет 14 сентября день открытых дверей, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник концертного отдела Марина Гаврищук.

"Идея проводить день открытых дверей в театре появилась в прошлом году и получила хороший отклик. Мы решили не останавливаться и снова организовать такое мероприятие. Ведь родители в начале учебного года зачастую теряются в большом количестве предложений, куда отдать своих детей. Хочется попробовать все направления и выбрать то, что действительно будет интересно в первую очередь ребенку. Поэтому такая встреча, где есть возможность вживую увидеть деятельность всех студий, познакомиться с педагогами, задать интересующие вопросы, очень нужна", - рассказала Марина Гаврищук.

По ее словам, первое занятие в студиях театра бесплатное - это также хорошая возможность не ошибиться с выбранным направлением. "Ведь мы заинтересованы, чтобы дети не передумали и не переставали к нам ходить. Мы готовим будущих артистов профессиональной сцены, стараемся искать возможности организации их выступлений в программах театра и других мероприятиях города, участвовать в конкурсах. Это все практика и опыт для детей", - сказала начальник концертного отдела.

Марина Гаврищук отметила, что на дне открытых дверей в театре ждут родителей вместе с детьми. Готовится мини-концерт, во время которого будет представлена каждая студия. А после него можно будет разойтись по заинтересовавшим направлениям и ближе познакомиться с педагогами, а также успехами воспитанников студий. "Например, об успехах воспитанников Национального центра музыкального искусства им. В.Мулявина, который работает при театре, уже многие знают. Их мы уже видим по телевизору и в различных громких конкурсах. К слову, как раз сейчас солистка центра Маша Жилина готовится к финалу национального отбора на детское "Евровидение". А вот вновь открывшимся или молодым студиям, работающим второй год, придется еще завоевывать доверие. Но мы точно знаем, что все получится и те дети, которые попадут в наши студии, добьются не меньших успехов. Так как наша команда педагогов - это молодые, практикующие артисты, с новыми идеями и горящими глазами", - подчеркнула она.

В нынешнем году Театр эстрады приглашает ребят в театральную студию "Пушка", современного танца EstradaDance, танца Split Dance, сценического танца "Лилия", а также в мастерскую эстрадного вокала LuxMasters Ольги Вронской и Национальный центр музыкального искусства им. В.Мулявина. К слову, в этом году в центре открывается отдельное хореографическое направление. -0-