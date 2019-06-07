Театр эстрады: будущее – за талантливой молодежью!

Будущее – в руках детей. А творческое будущее – в руках талантливой молодежи.

Театр эстрады играет активную роль в формировании нового поколения молодых профессиональных артистов различных жанров эстрады для сохранения культурных традиций страны и достойного представления белорусского искусства на фестивалях, конкурсах, форумах, при этом используя опыт ведущих мастеров белорусской эстрады.

Театр эстрады принимает активное участие в развитии и поддержке подрастающего поколения артистов, а также молодых исполнителей. Каждый год их творческий потенциал театр открывает и развивает посредством занятий в творческих студиях.

Сейчас на его базе открыты и активно работают пять таких студий. Это Национальный центр музыкального искусства им. В. Мулявина (художественный руководитель – заслуженный деятель культуры Светлана Стаценко), мастерская эстрадного вокала LuxMasters Ольги Вронской, мастерская эстрадного танца, студия современной хореографии EstradaDance и театральная мастерская "Воображение".

Воспитанники студий уже активно гастролируют, участвуют в различных городских и республиканских мероприятиях, являются дипломатами и лауреатами республиканских и международных конкурсов. В числе их заслуг – участие и победы в проектах "Я пою!", "Голос", "Талент краіны", "Славянский базар в Витебске", "Детская Новая волна, "Детское Евровидение" и др.

Совсем недавно Артем Скороль, солист Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина, стал лауреатом гранд-премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Артем в прошлом году принес стране диплом 2 степени Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

В мае все студии театра дали свои яркие отчетные концерты при полных залах зрителей. Но покорение творческих вершин воспитанниками студий и Национального центра музыкального искусства им. В. Мулявина Театра эстрады не прекращается и на летних каникулах. Уже сейчас они активно готовятся к национальному отбору на "Детское Евровидение – 2019", к концертам в рамках II Европейских игр, Дня Независимости, празднику "Купалье" в Александрии.

А новый творческий сезон и учеба в студиях начнется в сентябре.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство