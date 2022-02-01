1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады готовит к праздникам февраля специальные программы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"В феврале нас ждут целых два долгожданных праздника - День всех влюбленных и День защитника Отечества. На каждый из этих дней мы приготовили специальную программу. Так, 14 февраля театр ждет всех на концертную шоу-программу "Формула любви", главный герой которой - Граф Калиостро пытается найти уникальную алхимическую формулу, которая могла бы вызвать любовь, - рассказали в концертном отделе. - В продолжение темы любви предлагаем посетить 2 февраля эстрадный мюзикл "Бурлеск". Эта всем знакомая, трогательная и одновременно вдохновляющая история амбициозной девушки Али перенесется с телеэкранов в рамки концертного зала и приобретет новое звучание. Именно любовь поможет ей найти свой путь в жизни, освещенный яркими софитами Бурлеска".

Иммерсивный шоу-мюзикл "Стриптиз души" состоится 26 февраля. "Действие разворачивается вокруг известной кинодивы Мэрилин Монро, которая на киносъемках увлекается женатым мужчиной - известным французским шансонье Ивом Монтаном. Измены, интриги, вездесущие папарацци и даже настоящая стрельба из пистолета ждут зрителей этим вечером. А необычный формат шоу-мюзикла однозначно поразит всех своей оригинальностью, - отметили в театре. - Завершает тематику любви музыкальная комедия "Женитьба Рабиновича", которая пройдет 16 февраля. Это невероятно позитивная и легкая история о желании простого еврейского парня найти себе не только удачную партию, но еще и настоящую любовь".

Караоке-спектакль "Сваты" можно увидеть 18 февраля. Это новый формат эстрадной постановки, которая наполнена знаменитыми белорусскими песнями как из народной песенной культуры, так и хитами на белорусском языке советской и современной эстрады, которые вместе с артистами может спеть любой зритель в зале в формате караоке.

"В День защитника Отечества наши артисты хотят порадовать зрителей премьерой праздничной шоу-программы "Галопом по Европам". В этой истории трое давних сослуживцев собираются в честь 23 февраля отправиться в путешествие в исключительно мужской компании. Каждая из стран гостеприимно встретит их вместе со зрителями и вовлечет в атмосферу своего неповторимого музыкального стиля. Нет сомнений, что каждый уголок земного шара - это свой национальный колорит и яркость красок, а с музыкальным сопровождением это превратится в настоящую авантюру, в которой нашим главным героям не избежать смешных ситуаций и каверзных случаев, - добавили в концертном отделе. - И, наконец, постановка для любителей острых, закрученных сюжетов, которая держит в напряжении до самого конца, - мюзикл-детектив "Джек-Потрошитель". Это настоящее расследование с логической цепочкой событий и острым, завораживающим сюжетом, дополненное прекрасной музыкой и танцевальным сопровождением. Спешите приобрести билеты и стать частью шикарной постановки 25 февраля".

Молодежный театр эстрады порадует и юных зрителей. Так, 19 и 20 февраля их приглашают на музыкальную сказку "Тот самый Карлсон и Малыш".-0-