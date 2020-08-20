20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады открыл набор в творческие студии для начинающих артистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

"Мы приглашаем ребят в мастерскую эстрадного вокала LuxMasters под руководством заслуженной артистки Беларуси Ольги Вронской и Национальный центр музыкального искусства им. В.Мулявина, где художественным руководителем является заслуженный деятель культуры Светлана Стаценко. В этом году центр продолжает набирать детей и на современную хореографию. Продолжают работу и открывают набор более молодые, но уже заслужившие авторитет студии Театра эстрады - студия современного танца EstradaDance, театральная студия "Пушка" и танцевальная студия "Кнопки" для самых маленьких звездочек", - рассказал директор театра Сергей Медведев.

По его словам, отличительная особенность студий Театра эстрады - возможность попробовать себя на профессиональной сцене. "Здесь готовят будущих артистов, поэтому всегда стараются искать возможности для их выступлений в программах театра и других мероприятиях города, участия в конкурсах. Такой опыт и практика дают плоды в будущем становлении детей как профессиональных артистов", - добавил директор учреждения.-0-

Фото Театра эстрады