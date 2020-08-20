Театр эстрады открыл набор в творческие студии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 20 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:17 Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах - АБФФ Спорт
19:09 Первые 136-тонные БЕЛАЗы отправились в индийский угольный карьер Gevra Экономика
18:55 Утечка воздуха произошла на МКС Технологии
18:38 "Беллесбумпром" восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы производства и экспорта Экономика
18:15 В Быховском районе нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ Происшествия
18:07 БРПО приглашает ребят к участию в онлайн-проекте "Снова в школу" Общество
18:06 Новый вид господдержки получат 8 инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм Экономика
18:01 Театр эстрады открыл набор в творческие студии Культура
17:58 Жительница Дзержинска в Telegram-канале призывала выходить на улицы и оказывать сопротивление ОМОНу Происшествия
17:56 В Мозырском районе в январе-июне создали около 30 новых организаций Регионы
17:51 Макей обсудил с Хэйлом перспективы взаимодействия с США и поствыборную ситуацию в Беларуси Политика
17:47 Реализация плана ускоренного развития Мозырского района должна давать экономический эффект - Соловей Регионы
17:41 В США за пособием по безработице вновь обратились более 1 млн человек В мире
17:35 Выпущен конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности в Белыничах" Общество
17:31 Эксперты Всемирной ассоциации организаций АЭС провели партнерскую проверку на БелАЭС Экономика
17:27 Силы ОДКБ показали высокий уровень слаженности на учении "Эшелон-2020" Общество
17:20 Эксперт: в белорусском обществе нет запроса на выход из интеграционных объединений Общество
17:11 СК раскрыл подробности расследования дел о разбойных нападениях в столице Происшествия
17:01 Пригодный для многократной переработки пластик создали в США Технологии
17:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 929 пациентов с COVID-19 Общество
16:54 ГАИ предупредила об ограничениях движения во время массовых мероприятий Общество
16:50 ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег в Минске Регионы
16:49 Предприятия "Беллегпрома" намерены углубить кооперацию с украинскими коллегами Экономика
16:49 МИД Беларуси обменивается с зарубежными партнерами мнениями о ситуации в стране Политика
16:36 Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации Политика
16:24 Развал ЕАЭС и ОДКБ изнутри, отказ от 9 Мая и снос памятников - российский эксперт об альтернативном сценарии для Беларуси Политика
16:23 Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси Политика
16:22 Потери Беларуси при выходе из ЕАЭС могут составить четверть ВВП - аналитик БИСИ Экономика
16:20 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Юности" в контрольном матче Спорт
16:10 ГАИ Брестской области проведет профилактическую акцию для мотоциклистов Регионы
Все новости
Все новости
Культура
20 августа 2020, 18:01

Театр эстрады открыл набор в творческие студии

Фото Театра эстрады
Фото Театра эстрады

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады открыл набор в творческие студии для начинающих артистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

"Мы приглашаем ребят в мастерскую эстрадного вокала LuxMasters под руководством заслуженной артистки Беларуси Ольги Вронской и Национальный центр музыкального искусства им. В.Мулявина, где художественным руководителем является заслуженный деятель культуры Светлана Стаценко. В этом году центр продолжает набирать детей и на современную хореографию. Продолжают работу и открывают набор более молодые, но уже заслужившие авторитет студии Театра эстрады - студия современного танца EstradaDance, театральная студия "Пушка" и танцевальная студия "Кнопки" для самых маленьких звездочек", - рассказал директор театра Сергей Медведев.

По его словам, отличительная особенность студий Театра эстрады - возможность попробовать себя на профессиональной сцене. "Здесь готовят будущих артистов, поэтому всегда стараются искать возможности для их выступлений в программах театра и других мероприятиях города, участия в конкурсах. Такой опыт и практика дают плоды в будущем становлении детей как профессиональных артистов", - добавил директор учреждения.-0-

Фото Театра эстрады

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото nevrida.by Белорусский фолк-проект Nevrida представил лучшее музыкальное видео на кинофестивале в Лондоне
Фото из архива Премьера пьесы драматурга Александра Савухи состоится на сцене Коласовского театра
Ирина Савельева. Фото из архива Национального театра оперы и балета Умерла народная артистка Беларуси Ирина Савельева
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 75 лет
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет
Во время конкурса. Фото из архива Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
Главное
Во время заседания "Вернуть людям спокойную страну" - Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза
Кочанова: во время прямой линии люди передавали слова признательности и благодарности Президенту
Макей: перемены нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций
Конюк: по факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело
Топ-новости
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 929 пациентов с COVID-19
Поправки в закон о дорожном движении призваны облегчить жизнь водителям - депутат
ГПК: пограничники за сохранение мира в родной Беларуси
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег в Минске
Новый дом "Глазго" в Minsk World! Лучшие цены на старте продаж - от 2 500 рублей за метр квадратный!
Минобороны: на гродненском направлении пройдет комплексное тактическое учение
Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн - Бельский
Эксперт: в белорусском обществе нет запроса на выход из интеграционных объединений
Ближайшие матчи футбольного чемпионата Беларуси пройдут без зрителей на трибунах - АБФФ
Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси
СК раскрыл подробности расследования дел о разбойных нападениях в столице
Развал ЕАЭС и ОДКБ изнутри, отказ от 9 Мая и снос памятников - российский эксперт об альтернативном сценарии для Беларуси
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
Европейское бюро ВОЗ призвало группы риска к вакцинации против гриппа
ФОТОФАКТ: Школы готовятся к началу учебного года
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.