26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады открыл новый сезон традиционным "Яблочным фестом", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Молодежный театр эстрады не перестает радовать и удивлять своих зрителей. В столице во Дворце Республики состоялась презентация программы "Молодость. Труд. Единство", посвященная Году и Дню народного единства. Труженикам села Минской области в Новом Свержени театр представил мюзикл-детектив "Джек Потрошитель" с захватывающим сюжетом и яркими выступлениями. Юным зрителям в сентябре уже подарили новые музыкальные сказки. По доброй традиции открытие сезона для коллектива театра прошло в формате "Яблочного феста", где обсудили творческие планы, поделились идеями и угостили друг друга приготовленными яблочными кулинарными творениями. Для зрителей сезон открылся новой концертной программой, наполненной теплом общения с любимыми артистами", - рассказали в театре.

Юбилейный 25-й сезон в театре обещает быть ярким и насыщенным. "Уже в октябре стартует премьера концертной шоу-программы "Музыка твоего праздника", посвященная Дню учителя. Большой концерт, который состоится 14 октября во Дворце Республики, будет посвящен одному из самых любимых и теплых праздников - Дню матери. В этот праздничный день артисты белорусской эстрады предложат зрителям совершить совместное увлекательное путешествие в мир кино и популярных песен из любимых кинофильмов. Известные исполнители - Жанет, Гюнешь, группа "Провокация", ансамбль "Верасы", Елена Гришанова, Ольга Вронская, Александр Сухарев, группа "Лас Вегас", Зинаида Фурор - представят в новом творческом формате караоке-версий популярные песенные кинохиты", - отметили в театре.

Быть в постоянном движении и стремиться к новым встречам со зрителями - главная движущая сила коллектива Театра эстрады. В рамках гастрольных туров уже 15 октября творческая семья театра приедет в Дзержинск с караоке-спектаклем "Сваты". Это новый формат эстрадной постановки. В основу действия положена история, написанная белорусским классиком Янкой Купалой в начале XX века - известная "Павлинка". Постановка наполнена любимыми музыкальными произведениями как из белорусской народной песенной культуры, так и эстрадными хитами. И каждый зритель сможет стать участником шоу, подпевая своим любимым артистам.

Сольные концерты в октябре соберут в Молодежном театре эстрады поклонников творчества популярного исполнителя Александра Сухарева с программой "50 лучших песен" и искрометной Зинаиды Фурор с программой "Юбилярша".-0-

Фото Театра эстрады