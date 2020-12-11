11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады открыл сезон новогодних программ, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер-постановщик театра Игорь Кривулько.

10 декабря белорусские артисты эстрады встретились со зрителями во Дворце Республики, чтобы вместе открыть новогодний праздничный сезон. Театр эстрады представил на главной сцене страны шоу "Новогодний голубой огонек: назад в будущее".

Яркие декорации, атмосфера праздника, новогодние песни, современные композиции и хиты прошлого погрузили участников шоу в волшебный музыкальный мир, отвлекающий от повседневной суеты и проблем. Уже в фойе зрители могли почувствовать приближение новогодних праздников, сфотографироваться в тематических фотозонах и с новогодними персонажами. На сцене была создана атмосфера любимой новогодней телепередачи, участники шоу заняли места за столиками, а ведущие то и дело разыгрывали между собой шутливые миниатюры и непринужденно вели зрителей по сюжету программы.

"Мы постарались сделать нашу первую новогоднюю программу яркой и необычной, чтобы зрители смогли отвлечься от суеты и зарядиться новогодним настроением на всю зиму, встречая 2021 год только с добрыми и позитивными мыслями. Надеемся, у нас получилось, ведь в концерте было много звезд, новогодних песен и пожеланий, мы путешествовали во времени и вспоминали любимые хиты разных эпох, которые до сих пор слушаешь с удовольствием. Под эти песни мы влюблялись, дружили, передавали из рук в руки заслушанные до дыр кассеты и виниловые пластинки. Поэтому они несут невероятно позитивную энергетику, заставляя переживать вновь такие же волнительные моменты, как и тогда", - отметил Игорь Кривулько.

Телевизионную версию шоу можно будет увидеть в новогоднюю ночь на телеканале "РТР-Беларусь".

В новогодней афише Театра эстрады еще много праздничных программ для взрослых и детей. Так, 23 и 24 декабря, а также 5 и 6 января зрителей ждет новогодняя шоу-программа "Тайны Рождества", которая построена на одной из самых знаменитых и трогательных рождественских историй - истории Чарльза Диккенса о приключениях скупого старика Скруджа и его неожиданной встрече с Духом Рождества.

В канун Нового года, 28 и 29 декабря, Театр эстрады приглашает зрителей на новогоднюю шоу-программу "Карнавальная ночь". Легендарная история по мотивам одноименного фильма зазвучит на новый лад. Новогоднюю шоу-программу также можно будет увидеть 12, 13 и 14 января.

Для маленьких зрителей готовят сразу две премьерные программы. С 19 декабря по 7 января на сцене Театра эстрады пройдет детский новогодний мюзикл "Волшебное зеркало", где Баба Йога по совету волшебного зеркала собирается украсть красоту и молодость у сестры Снегурочки. Еще одна премьера - новогодняя квест-сказка "Приключения в Снеговичной стране", которая пройдет в административном комплексе на пр.Победителей, 14 с 24 декабря по 5 января. Это будет новый формат представления, когда дети станут его непосредственными участниками.-0-

Фото Театра эстрады