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21 октября 2019, 18:38

Театр эстрады подготовил 5 новогодних программ для детей и взрослых

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады подготовил пять новых новогодних программ для детей и взрослых, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник концертного отдела театра Марина Гаврищук.

"Для каждого из нас новогодние праздники - это время чудес, теплых встреч и яркого веселья. Поэтому мы решили максимально разнообразить нашу новогоднюю афишу, наполнить ее программами на любой вкус и возраст. Так, в этом году представим две новые программы для детей и три - для взрослых", - рассказала Марина Гаврищук.

Маленьких зрителей ждет детский мюзикл "Новогодняя СМСка", который пройдет на площадке театра с 21 декабря по 7 января. "Мюзикл расскажет трогательную волшебную историю про девочку Машу, которая думает, что Дед Мороз ненастоящий, и отправляет ему СМСку. Именно это сообщение дает толчок всей истории.

Еще одна новогодняя детская программа пройдет с 24 декабря по 4 января на площадке административного комплекса на пр.Победителей, 14 и будет сделана не в совсем стандартном формате. Это будет новогодний мюзикл-квест, где зрители станут непосредственными участниками сюжета. С помощью интерактивных игр и заданий дети будут двигать ход истории вместе с героями сказки", - отметила начальник концертного отдела. Зрители отправятся в новогоднее путешествие в страну "Смайлолэнд" и познакомятся с его смешными персонажами. Гостям праздника предстоит разобраться в сложной загадке, преодолеть сказочные препятствия и помочь всем жителям сказочной страны отпраздновать чудесный Новый год.

Для взрослых подготовлены не менее увлекательные представления. "И начнем мы уже с 13 декабря. В этот день во Дворце Республики состоится наше новое шоу - "Новогодний голубой огонек". Мы предлагаем зрителям стать участниками любимой новогодней передачи и вспомнить те времена, когда всей семьей собирались у экранов телевизоров. Окунемся в атмосферу "Карнавальной ночи" и попадем в череду невероятных новогодних приключений. И, конечно, это будет вечер искрометного юмора, неожиданных встреч, сюрпризов и даже трибьют-шоу любимых киногероев", - поделилась Марина Гаврищук.

В новом эстрадном шоу прозвучат всеми любимые песни: "Пять минут", "А снег идет", "А за окном то дождь, то снег", "Кабы не было зимы" и многие другие легендарные мелодии в исполнении известных артистов белорусской эстрады.

На сцене Театра эстрады также пройдут две новогодние премьеры для взрослых. 18 и 19 декабря, 5 и 6 января состоится новогодняя шоу-программа "Тайны Рождества". "Сюжетная линия нашей новой шоу-программы построена, пожалуй, на одной из самых знаменитых и трогательных рождественских историй. Это история Чарльза Диккенса, которую знает весь мир - о приключениях скупого старика Скруджа и его неожиданной встрече с Духом Рождества. Конечно, мы наполним ее своим видением и музыкальными композициями от артистов театра", - добавила начальник концертного отдела.

Еще одна премьерная новогодняя шоу-программа "Карнавальная ночь" состоится 26 и 27 декабря, 10 и 13 января. Это снова будет новое прочтение всеми любимого фильма. Легендарная история по мотивам одноименного фильма зазвучит на новый лад, но главное останется неизменным - юмор, прекрасные творческие номера и самые любимые новогодние песни.

В декабре и январе не обойдется без традиционных программ театра и тех программ, премьеры которых уже прошли в новом сезоне. Так, 4 декабря состоится новогодний выпуск музыкального проекта "Гараж", 5 декабря - шоу-программы "На стиле", 11 декабря зрители увидят "Снежный концерт", 22 января - эстрадный караоке-спектакль "Сваты", 30 января - эстрадный мюзикл "Бурлеск".-0-

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