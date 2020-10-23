23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады подготовил большую программу для детей на каникулах, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер театра Иван Клещенко.

"Театр эстрады всегда старается не просто разнообразить детский досуг во время каникул, но и удивить новым и интересным. Именно поэтому каждый год мы выпускаем несколько премьерных постановок для наших юных зрителей. На осенних каникулах пройдет сразу несколько мюзиклов, один из которых новый. Это будет наша весенняя премьера, которую в силу разных обстоятельств много зрителей не смогло увидеть. Новый детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель" в Театре эстрады покажем 1 и 2 ноября, - рассказал режиссер театра Иван Клещенко. - Это будет сказочная история про маленьких человечков Ох и Ах, которые благодаря своему папе Пупсу смогли на время стать большими и решили противостоять злой волшебнице Гаргамель. Колдунья захотела захватить сказочный мир, но маленькие сказочные существа выпивают эликсир прозрачности и становятся невидимыми для глаз злой волшебницы. И тут начинаются самые забавные приключения, которые только можно вообразить".

Помимо новой постановки, на осенних каникулах юных зрителей ждут еще два давно полюбившихся музыкальных представления. 7 ноября здесь покажут детский мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица", а 8 ноября - детский мюзикл "Мешок с сюрпризом". Представления Театра эстрады всегда отличаются интересными сюжетами, яркими персонажами и костюмами, музыкальностью, а обязательный элемент всех представлений - много интерактива и игр со зрителями.

Зимние каникулы в Театре эстрады также обещают быть интересными и волшебными. Для маленьких зрителей готовят сразу две новогодние премьеры: детский мюзикл "Волшебное зеркало" и квест-сказку "Приключения в Снеговичной стране". Две новые интереснейшие истории, встречи с любимыми героями, веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, много музыки, песен и танцев, праздничные фотозоны в фойе - это лишь небольшая часть новогоднего праздника, который готовит Театр эстрады.-0-

Фото театра эстрады