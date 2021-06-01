Театр эстрады подготовил большую программу для детей на летние каникулы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады подготовил большую программу для детей на летних каникулах. Об этом БЕЛТА сообщили в концертном отделе театра.

"Лето - самое долгожданное время для детей. Чтобы порадовать своих маленьких друзей, Театр эстрады подготовил насыщенную программу на весь июнь. Предлагаем провести этот месяц вместе с Театром эстрады в компании сказочных героев, которые порадуют детей и их родителей своим весельем, музыкальностью и яркими костюмами, - рассказали в концертном отделе. - Если вы не попали на наши премьеры музыкальных сказок в марте, вам обязательно стоит посетить их в июне. Наши спектакли насыщены разными событиями, юмором и интересными яркими персонажами, где также ожидается много сюрпризов для зрителей и нестандартных поворотов в сюжете, о которых вы и не догадываетесь. В театре эстрады очень любят вовлекать зрителей в свои постановки, поэтому наши сказки полны интерактива и интересных взаимодействий. Так что готовьтесь".

Так, 2, 3, 17 и 18 июня театр приглашает совершить веселую прогулку по стокгольмским крышам в музыкальной сказке "Тот самый Карлсон и Малыш". 7, 8 и 9 июня Театр эстрады представляет веселую сказку про маленьких сказочных человечков, которые решили противостоять злой силе. Зрителей ждет яркая музыкальная постановка, смешные сцены с переодеваниями, веселые песни и необычные костюмы. 10,11,14,15 и 16 июня еще одна музыкальная сказка украсит летние каникулы ребят. Музыкальный спектакль "Котовасия и Пёсостория" расскажет всем любознательным зрителям, существует ли все-таки дружба между кошками и собаками.

"Все детские постановки театра эстрады пользуются большой популярностью и очень нравятся детям, поэтому не возникает сомнений, Театр эстрады станет любимым местом времяпрепровождения для детей и их родителей не только на этих каникулах", - добавили в концертном отделе.-0-

Фото Театра эстрады