6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады подготовил музыкальные подарки ко Дню матери. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор театра Сергей Медведев.

Приближается один из самых теплых праздников осени - День матери. Всегда хочется порадовать своего самого дорогого человека чем-то необычным и незабываемым. Театр эстрады предлагает замену материальным подаркам и советует подарить мамам яркие эмоции и настроение, которых порой всем так не хватает в повседневной жизни. Так, 14 октября на сцене Дворца Республики состоится трибьют-шоу "Mama Mia".

"Мы начали подготовку еще ранней весной и хотели, чтобы наша праздничная программа обязательно нашла отклик в сердце каждого. Именно поэтому основной музыкальной темой шоу были выбраны мировые хиты, знакомые и любимые миллионами. Названием шоу стала одноименная песня легендарной группы ABBA, трибьют которой обязательно услышит зритель", - рассказал Сергей Медведев.

По его словам, это будет своеобразное турне по мировым эпохальным музыкальным произведениям о прекрасной половине человечества. "Для зрителей подготовили самые хитовые песни разных эпох, которые прозвучат в исполнении трибьют-версий группы "Браво" и Валерия Сюткина, "Queen", Далиды, Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, Кристины Агилеры, Bon Jovi, ансамбля "Верасы" и многих других", - отметил директор театра.

Кроме того, накануне праздника всех мам приглашают на концертную программу "Все песни для тебя", которая состоится в камерном концертном зале Театра эстрады 13 октября и будет наполнена душевными песнями в исполнении артистов белорусской эстрады. "Зрителям подарят премьеры песен, а также давно любимые и ставшие хитами произведения", - добавил Сергей Медведев.-0-

Фото Театра эстрады