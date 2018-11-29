Театр эстрады покажет новогоднюю сказку на фестивале в Орше

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орша 4 декабря примет республиканский фестиваль "Майстры мастацтваў - працаўнікам вёскі". Свою яркую программу для жителей и гостей города уже приготовил Театр эстрады.

В городском центре культуры "Победа" Театр эстрады покажет новогоднюю сказку для взрослых "До Нового года осталось…". Артисты театра уверены, что взрослые тоже загадывают желания и верят в чудеса. У них даже существуют специальные взрослые феи, способные превратить любое желание в быль… Только какие желания загадывают взрослые и в какие чудеса верят? Об этом и расскажут в предновогодней программе в рамках фестиваля.

Яркий, веселый и зажигательный театрализованный концерт подарят в этот день артисты театра. Отсчитывать дни до Нового года вместе со зрителями будут известные артисты: ансамбль "Верасы", шоу "Аллюр", Елена Гришанова, Дмитрий Сергеев, группа "PROвокация", Шир, Екатерина Медведева, рок-фольк-дуэт "Пиво вдвоем", балет Fusion и другие.

Минский зритель сможет увидеть программу "До Нового года осталось…" 26 и 27 декабря в Театре эстрады. Кроме того, в театре обещают представить зрителю в преддверии самого волшебного праздника в году еще много новогодних праздничных программ как для взрослых, так и для детей.-0-