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12 сентября 2019, 17:53

Театр эстрады познакомит зрителей с любовной песенной поэзией

Фото Молодежного театра эстрады
Фото Молодежного театра эстрады

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады познакомит зрителей с любовной песенной поэзией. Премьера концертной программы "Музыка для взрослых" состоится 27 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник концертного отдела Марина Гаврищук.

"Программа будет длиться два дня - 27 и 28 сентября. В ней прозвучат чувственные композиции о любви от артистов Театра эстрады: Дмитрия Сергеева, Виктории Алешко, Искуи Абалян, Инны Афанасьевой, Алексея Хлестова. В этот вечер мы будем говорить о любви и посвящать этом прекрасному чувству все песни", - рассказала Марина Гаврищук.

18 сентября в театре состоится премьера программы "Вокруг света", которая пригласит зрителя в музыкальное кругосветное путешествие. "15 стран мира за один концерт. Каждая из них гостеприимно встретит зрителей и вовлечет в атмосферу национального колорита и своего неповторимого музыкального стиля. Каждое путешествие - это маленькое приключение, смешные ситуации и каверзные случаи, в которые попадут главные герои программы - три путешественника: Владимир Воронков, Максим Сокол и Андрей Кунец", - отметила начальник концертного отдела.

Участие в программе примут Инна Афанасьева, шоу "Аллюр", Искуи Абалян, Гюнешь, Ольга Вронская, Жанет, группа "PROвокация", ансамбль "Верасы", балет театра Fusion и другие артисты.

Марина Гаврищук добавила, что в сентябре театр покажет еще две новые программы, премьеры которых прошли в марте. Это эстрадный мюзикл "Бурлеск", который можно будет увидеть 25 сентября, и шоу-программа "Имя любимое мое", запланированная на 26 сентября.-0-

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