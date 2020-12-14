Театр эстрады представил шоу-программы в Шклове и Дзержинском районе

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады продолжает путешествовать по стране. На этот раз в рамках республиканских акций "Мастера искусств - труженикам села" и "Мастера искусств - детям" артисты посетили Шклов, Дзержинский район, Республиканский центр инновационного и технического творчества и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор театра Сергей Медведев.

"Мы уже не первый раз выезжаем по городам Беларуси, участвуя в акциях, показываем программы как для взрослых, так и для детей. Это хорошая возможность встретиться с поклонниками в регионах, узнать больше о творчестве артистов и театра. С каждой неделей география наших поездок расширяется. Надеемся, что наши выступления дарят людям праздник и свет", - рассказал Сергей Медведев.

По его словам, впереди у Театра эстрады еще много выездов и поводов для встреч со своими поклонниками. Так, в ближайшее время артисты выступят в Воложинском и Солигорском районах. На сцене в Минске зрителей также ждут интересные и яркие программы. А совсем скоро начнутся новогодние шоу для взрослых и детей. С 19 декабря по 7 января Театр эстрады на своей сцене представит новогоднюю премьеру для детей - мюзикл "Волшебное зеркало". А с 24 декабря по 5 января юные зрители увидят еще одну премьеру - новогоднюю квест-сказку "Приключения в Снеговичной стране", которую покажут на площадке административного комплекса на пр.Победителей, 14.

Для взрослой публики Театр эстрады также готовит новогоднюю программу. 23 и 24 декабря, а также 5 и 6 января зрителей ждут на новогодней шоу-программе "Тайны Рождества". А 28 и 29 декабря, 12, 13 и 14 января в 19.00 Театр эстрады приглашает зрителей на новогоднюю шоу-программу "Карнавальная ночь".-0-

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