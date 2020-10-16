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Культура
16 октября 2020, 08:42

Театр эстрады представит до конца года премьеры шоу и мюзиклов для взрослых и детей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады представит до конца года премьеры шоу и мюзиклов для взрослых и детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Владислава Артюковская.

"Прошлой весной у нас состоялось несколько премьер, которые не все успели увидеть. Поэтому в нынешнем сезоне делаем акцент на них. Так, 20 октября и 19 ноября мы покажем иммерсивный шоу-мюзикл "Стриптиз души". Не совсем обычный для нас формат, где зритель играет немаловажную роль на протяжении всей программы и в некоторых эпизодах участвует в постановке наравне с актерами. Действие разворачивается вокруг Мэрилин Монро, которая на киносъемках запутывается в своих отношениях и увлекается женатым мужчиной - известным французским шансонье Ивом Монтаном. Зрителей ждет достаточно экспрессивное и насыщенное действо: измены, интриги, вездесущие папарацци и даже настоящая стрельба из пистолета", - рассказала Владислава Артюковская.

Еще одна весенняя премьера - детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель" - пройдет на осенних каникулах. "Все, наверное, помнят маленьких сказочных человечков - ворчуна Ох и шутника-хохотуна Ах. В нашем мюзикле их ожидает новое приключение. 1 и 2 ноября маленьких зрителей ждет яркая музыкальная постановка, смешные сцены с переодеваниями, веселые песни и необычные костюмы", - отметила художественный руководитель.

26 ноября Театр эстрады представит премьеру мюзикла-детектива "Джек Потрошитель". "Зрителям представится возможность стать непосредственным участником детективных событий. Им предстоит разгадать тайну XX века: кто же такой Джек Потрошитель? Это настоящее расследование с логической цепочкой событий и острым сюжетом. С помощью динамичной яркой музыки, оригинальных декораций и костюмов, завораживающей постановки и интерактива со зрительным залом мы погрузим всех в атмосферу настоящего детектива. Мюзикл-детектив также можно будет увидеть 16 декабря", - рассказала Владислава Артюковская.

Театр эстрады в последнее время осваивает новые жанры, форматы и площадки. Так, 10 декабря он приглашает зрителей на еще одно большое шоу - "Новогодний голубой огонек", который пройдет на сцене Дворца Республики. Для зрителей готовят музыкальное путешествие во времени, обещают легендарные хиты эпохи диско, много сюрпризов, звезд эстрады и совместные танцы.

Для детей в Новый год Театр эстрады готовит премьеру новогоднего детского мюзикла "Волшебное зеркало". "Режиссеры придумали новую сказочную историю, где будет место и песням, и танцам, и совместным играм. Маленькие зрители отправятся в завораживающее путешествие по спасению сестры Снегурочки, обязательно встретятся с Дедом Морозом и проведут это время в компании любимых сказочных героев", - добавила художественный руководитель.-0-

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