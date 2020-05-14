Театр эстрады представит осенью новое шоу "Mama mia"

14 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады представит 13 октября на сцене Дворца Республики новый проект - трибьют-шоу "Mama mia", посвященное Дню матери. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концертном отделе театра.

Это будет настоящее турне по мировым эпохальным музыкальным произведениям о прекрасной половине человечества. "Специально для праздника мы создадим трибьют-шоу легендарной группы АВВА и споем самые зажигательные песни-хиты, посвященные женщинам. Наше яркое костюмированное шоу с танцевальными номерами и зажигательными постановками сделает вечер незабываемым и подарит только лучшие эмоции, ведь мы посвящаем его самым дорогим людям в нашей жизни, по-другому просто не может быть, - рассказали в концертном отделе. - Выбираем для шоу только самые хитовые песни разных эпох, которые прозвучат в исполнении трибьют-версий Далиды, группы "Чайф", "Queen", Шер, Элвиса Пресли, Филиппа Киркорова, Кристины Агилеры, Гару, Аллы Пугачевой, Валерия Сюткина, ансамбля "Верасы", группы "Машина времени". Каждая песня, которая прозвучит в концерте - это удивительная история нашей жизни, наших воспоминаний, встреч и расставаний, это история нашей любви, которой не страшно течение времени".

В концерте примут участие: заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Жанет, Елена Гришанова, Ольга Плотникова, Алексей Гросс, группа "Провокация", Шир, Инга Киселева, Александр Саванец, Зинаида Фурор, группа "Верасы", Екатерина Медведева, Анна Благова, Ольга Змурщик, Александр Сухарев, Дмитрий Никитин, Ольга Колесникова, балет театра Fusion.

"Билеты на шоу уже в продаже. И это не все осенние подарки Театра эстрады. Сентябрьскую афишу поклонники театра также могут увидеть на нашем сайте. В ней - полюбившиеся в этом сезоне программы, а также недавно состоявшиеся премьеры, на которые точно не все еще смогли попасть", - отметили в театре.

Стартует новый творческий сезон 17 и 18 сентября традиционным гала-концертом "Открытие сезона", который каждый год радует новыми идеями и воплощениями. 22 сентября театр приглашает в музыкальное путешествие вместе с артистами шоу-программы "Вокруг света", а 23 сентября отправится в белорусскую деревню за историей любви в караоке-спектакле "Сваты". 24 сентября всех приглашают увидеть премьерную юмористическую шоу-программу "Рассмеши любого", где опробуют самые разные юмористические жанры. 30 сентября зрители смогут увидеть также недавно состоявшуюся премьеру - эстрадное шоу "Мужчины на десерт".-0-

Фото Молодежного театра эстрады