Театр эстрады презентовал зрителям мюзикл-детектив "Джек Потрошитель"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады продолжает экспериментировать с жанрами и 16 декабря представил зрителям свою новую постановку - мюзикл-детектив "Джек Потрошитель". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

На протяжении всего мюзикла зрителей ждали не только вполне ожидаемые для этого жанра скандалы, интриги и расследования, но и своя вольная интерпретация событий, связанных с самым тайным и скандальным серийным убийцей XIX века. "Зрителям предстояло увидеть настоящее расследование с логической цепочкой событий и острым завораживающим сюжетом. Интрига держится до самого конца, но, в отличие от реальной истории XIX века, в нашей постановке зритель узнает, кто на самом деле виновник всех случившихся в городе бед", - рассказали в Театре эстрады.

Авторы проекта подчеркивают условность исторической правды в постановке, и на первый план выставляют не саму личность преступника, а исследование философской темы жизни и смерти. События разворачиваются в небольшом городе на побережье, который определяется в спектакле по наличию причала.

"Действие мюзикла начинается с приезда в город нового следователя, которому предстоит расследовать череду громких преступлений. Молодой следователь, разбираясь в обстоятельствах дела, знакомится с главными свидетелями: Доктором и его прекрасной дочкой Мари. Он теряет голову от чистых голубых глаз Мари, от чего расследовать дело становится все сложнее. Свидетели Мадам Маник, Эльза и местная гадалка подкидывают новые обстоятельства в это запутанное дело. Выясняется, что в этом преступлении среди местных горожан фигурируют еще и королевские особы. Но главное, что мешает расследованию - это личная история рождения, именно эта тайна станет ключом к разгадыванию запутанного детектива", - отметили в театре.

Мюзикл-детектив интересен не только сюжетной составляющей, но и идеей объединить авантюрное расследование с авторской рок-музыкой, написанной специально для постановки композитором Александром Сухаревым. А гротескные декорации, костюмы и хореографические партии балета театра только добавили необычности всей постановке.

Главные роли в мюзикле сыграли известные артисты: Руслан Чернецкий, Жанет, Екатерина Муратова, Александр Сухарев, Никита Костюкевич, Александр Саванец, Ольга Колесникова, Инга Киселева, Владимир Николаев.-0-

Фото Театра эстрады