Театр эстрады приглашает навстречу чудесам в преддверии Нового года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уходящий год принес нам много ярких моментов, поэтому и проводить его нужно также красочно, с музыкой, танцами и отличным настроением. Сейчас самое время начинать планировать свой предновогодний досуг. У Театра эстрады есть много праздничных предложений для взрослых и детей.

Кто больше всего верит в чудеса? Правильно, дети. Поэтому для них и самые "лакомые кусочки" в новогодней афише Театра эстрады. Для юных зрителей в театре приготовили целых два детских мюзикла, которые будут идти на разных площадках.

Новый детский мюзикл "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению" покажут на сцене Театра эстрады. История про Емелю и говорящую Щуку, будто по взмаху волшебной палочки, заиграет новыми гранями. Теперь это не просто старая добрая сказка, а настоящее новогоднее чудо. А все потому, что с любимыми персонажами начинают происходить невероятные приключения и веселые превращения, которые возможны только в самый волшебный праздник - Новы год. Чем отличился Емеля, какие желания исполняла Щука, при чем во всей этой истории Новый год - можно узнать с 22 декабря по 7 января, посетив мюзикл.

Второй мюзикл "Новогодняя академия" пройдет на площадке административного комплекса на пр.Победителей, 14 (бывший БЕЛЭКСПО). Зрителям расскажут, где учатся волшебники. Оказывается, существует специальная Новогодняя академия, где учат будущих Снегурочек и Дедов Морозов. А еще там хранятся новогодние часы, если они станут, то время остановится, и Новый год никогда не наступит. Чем закончились приключения новогодних волшебников, приглашают узнать с 26 декабря по 7 января.

Для взрослых у Театра эстрады тоже есть несколько праздничных историй. Во время "Снежного концерта" 5 и 12 декабря звезды белорусской эстрады будут согревать зрителей теплом своего творчества. 18, 19 и 20 декабря всех приглашают колядовать. Праздничное шоу "Ночь перед Рождеством" - это увлекательная история, наподобие тех, которые "близ Диканьки" происходили: с песнями, танцами, яркими персонажами, юмором. Колядовать вместе со зрителями будут известные артисты.

26 и 27 декабря Театр эстрады зовет на новогоднюю сказку для взрослых "До Нового года осталось". Отсчитывать дни до Нового года здесь будут вместе с известными артистами.-0-

Фото Театра эстрады