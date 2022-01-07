7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады приглашает посетить в январе самые яркие зимние премьеры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Если вы не успели попасть на наши праздничные мероприятия - не спешите расстраиваться. До 9 января еще можно увидеть увлекательную новогоднюю музыкальную сказку "Волшебное слово", - рассказали в концертном отделе. - Нашим взрослым зрителям предлагаем окунуться в незабываемую атмосферу новогоднего переполоха с комедией "Ирония судьбы, или теща под шубой", увидеть которую можно 12, 13 и 14 января. Если же хочется уже немного абстрагироваться от новогодних праздников, - приходите 20 января легко и беззаботно провести время с музыкальной комедией "Женитьба Рабиновича".

Кроме того, 26 января можно стать участником мюзикла-детектива "Джек-Потрошитель". Он интересен не только сюжетной составляющей, но и идеей объединить авантюрное расследование с авторской рок-музыкой. Именно этот спектакль стал победителем Национальной театральной премии в номинации "Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл".

В театре добавили, что не менее насыщенным на приятные сюрпризы обещает быть и последний месяц зимы.-0-