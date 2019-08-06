Театр эстрады приглашает зрителей совершить кругосветное путешествие за один концерт

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады 18 сентября открывает новый театральный сезон премьерой - шоу-программой "Вокруг света", сообщила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель театра Владислава Артюковская.

"Шоу-программа "Вокруг света" создана по мотивам произведения знаменитого английского писателя Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Только мы отправимся в путешествие не по Темзе, а вокруг света. В частности, нашим зрителям предоставляется уникальная возможность побывать за один концерт в 14 странах, которые гостеприимно встретят их и вовлекут в атмосферу национального колорита", - рассказала Владислава Артюковская.

Зрителей ждут зажигательные и яркие номера от артистов Театра эстрады: Инны Афанасьевой, шоу "Аллюр", Искуи Абалян, Гюнешь, Ольги Вронской, Жанет, Екатерины Медведевой, групп "PROвокация" и "Верасы", балета театра Fusion. "Путешествие - это маленькое приключение, смешные ситуации и каверзные случаи, в которые попадут наши главные герои программы - три путешественника: Владимир Воронков, Максим Сокол и юный Андрей Кунец. А интерактивная программа со зрителем вовлечет каждого в мир путешествий", - отметила художественный руководитель.

Продолжительность программы 1 час 30 минут. Ее можно будет увидеть 18,19 и 24 сентября.-0-